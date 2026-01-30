< sekcia Regióny
Ekumenická bohoslužba uzavrela Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
Homíliu predniesol emeritný biskup Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR František Rábek.
Autor TASR
Trnava 30. januára (TASR) - Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov vyvrcholil v nedeľu 25. januára celoslovenskou ekumenickou bohoslužbou, ktorá sa uskutočnila v uršulínskom Kostole sv. Anny v Trnave. TASR o tom informovala Júlia Kubicová z Arcibiskupského úradu v Trnave.
Tohtoročnou témou Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov bola výzva k jednote podľa slov z Listu Efezanom: „Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj boli povolaní k jednej nádeji svojho povolania.“ Túto myšlienku v kontexte vzájomnej lásky a jednoty zdôraznil vo svojom príhovore aj trnavský arcibiskup Ján Orosch.
Homíliu predniesol emeritný biskup Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR František Rábek. „Ocenil úsilie o zjednotenie cirkví, pričom zdôraznil, že tento záujem nesmie zostať iba pri slovách, ale má sa aplikovať do konkrétnej praxe,“ doplnila Kubicová.
Pred záverečným požehnaním vystúpili so svojimi príhovormi aj generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ivan Eľko a Radovan Číkeš, riaditeľ cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR.
Kubicová priblížila, že okrem nich a duchovného ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách a zboroch boli na stretnutí prítomní aj zástupcovia Cirkvi československej husitskej, Starokatolíckej cirkvi, Apoštolskej cirkvi, Reformovanej kresťanskej cirkvi, Cirkvi bratskej, Adventistov siedmeho dňa, Bratskej jednoty Baptistov, Evanjelickej cirkvi metodistickej, Cirkvi československej husitskej a Židovskej náboženskej obce.
Tohtoročnou témou Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov bola výzva k jednote podľa slov z Listu Efezanom: „Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj boli povolaní k jednej nádeji svojho povolania.“ Túto myšlienku v kontexte vzájomnej lásky a jednoty zdôraznil vo svojom príhovore aj trnavský arcibiskup Ján Orosch.
Homíliu predniesol emeritný biskup Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR František Rábek. „Ocenil úsilie o zjednotenie cirkví, pričom zdôraznil, že tento záujem nesmie zostať iba pri slovách, ale má sa aplikovať do konkrétnej praxe,“ doplnila Kubicová.
Pred záverečným požehnaním vystúpili so svojimi príhovormi aj generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ivan Eľko a Radovan Číkeš, riaditeľ cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR.
Kubicová priblížila, že okrem nich a duchovného ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách a zboroch boli na stretnutí prítomní aj zástupcovia Cirkvi československej husitskej, Starokatolíckej cirkvi, Apoštolskej cirkvi, Reformovanej kresťanskej cirkvi, Cirkvi bratskej, Adventistov siedmeho dňa, Bratskej jednoty Baptistov, Evanjelickej cirkvi metodistickej, Cirkvi československej husitskej a Židovskej náboženskej obce.