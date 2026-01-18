Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 18. január 2026Meniny má Bohdana
< sekcia Regióny

Ekumenické stretnutie v Trenčíne spojí päť náboženských tradícií

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ekumenické podujatie sa koná v Týždni modlitieb za jednotu kresťanov, čo podľa organizátorov zdôrazňuje spojenie medzi jednotlivými kresťanskými cirkvami.

Autor TASR
Trenčín 18. januára (TASR) - V Evanjelickom kostole v Trenčíne sa v pondelok (19. 1.) o 18.00 h uskutoční historické ekumenické stretnutie s názvom Spolu za pokoj, na ktorom sa zúčastnia predstavitelia piatich náboženských tradícií. Spoločne sa budú modliť za pokoj zástupcovia evanjelickej, rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, adventistickej a židovskej komunity. TASR o tom za organizátorov informovala Zuzana Holíčková.

„Toto stretnutie je druhým svojho druhu v našom regióne. Nie je to len symbolické gesto. Je to vyjadrenie spoločnej vôle pracovať na budovaní mieru a vzájomného porozumenia medzi našimi komunitami,“ uviedol iniciátor podujatia, evanjelický farár z Trenčína.

Počas stretnutia sa budú spoločne modliť za pokoj v Trenčíne a jeho okolí, pokoj v celej Slovenskej republike, ukončenie vojnových konfliktov vo svete a za zmenu ľudských sŕdc smerom k láske a odpúšťaniu. „Moderný svet potrebuje vidieť, že viery, ktoré sa zdajú byť rozdielne, sa môžu stretnúť v spoločnej modlitbe za mier,“ podotkol iniciátor.

Ekumenické podujatie sa koná v Týždni modlitieb za jednotu kresťanov, čo podľa organizátorov zdôrazňuje spojenie medzi jednotlivými kresťanskými cirkvami. „Zároveň prítomnosť židovskej obce a predstaviteľov všetkých kresťanských konfesií deklaruje ekumenický záväzok mesta Trenčín,“ dodali organizátori.
.

Neprehliadnite

Vlhová dostala zelenú na plnú záťaž a chce ísť na ZOH

HRABKO: Pochybujem, že sa KDH podarí spojiť konzervatívne sily

VHÚ: V databáze padlých vojakov z 1. sv. vojny pribudlo 10 046 mien

Kallasová: Vzhľadom na vývoj vo svete je možno dobrý čas začať piť