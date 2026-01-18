< sekcia Regióny
Ekumenické stretnutie v Trenčíne spojí päť náboženských tradícií
Ekumenické podujatie sa koná v Týždni modlitieb za jednotu kresťanov, čo podľa organizátorov zdôrazňuje spojenie medzi jednotlivými kresťanskými cirkvami.
Autor TASR
Trenčín 18. januára (TASR) - V Evanjelickom kostole v Trenčíne sa v pondelok (19. 1.) o 18.00 h uskutoční historické ekumenické stretnutie s názvom Spolu za pokoj, na ktorom sa zúčastnia predstavitelia piatich náboženských tradícií. Spoločne sa budú modliť za pokoj zástupcovia evanjelickej, rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, adventistickej a židovskej komunity. TASR o tom za organizátorov informovala Zuzana Holíčková.
„Toto stretnutie je druhým svojho druhu v našom regióne. Nie je to len symbolické gesto. Je to vyjadrenie spoločnej vôle pracovať na budovaní mieru a vzájomného porozumenia medzi našimi komunitami,“ uviedol iniciátor podujatia, evanjelický farár z Trenčína.
Počas stretnutia sa budú spoločne modliť za pokoj v Trenčíne a jeho okolí, pokoj v celej Slovenskej republike, ukončenie vojnových konfliktov vo svete a za zmenu ľudských sŕdc smerom k láske a odpúšťaniu. „Moderný svet potrebuje vidieť, že viery, ktoré sa zdajú byť rozdielne, sa môžu stretnúť v spoločnej modlitbe za mier,“ podotkol iniciátor.
Ekumenické podujatie sa koná v Týždni modlitieb za jednotu kresťanov, čo podľa organizátorov zdôrazňuje spojenie medzi jednotlivými kresťanskými cirkvami. „Zároveň prítomnosť židovskej obce a predstaviteľov všetkých kresťanských konfesií deklaruje ekumenický záväzok mesta Trenčín,“ dodali organizátori.
„Toto stretnutie je druhým svojho druhu v našom regióne. Nie je to len symbolické gesto. Je to vyjadrenie spoločnej vôle pracovať na budovaní mieru a vzájomného porozumenia medzi našimi komunitami,“ uviedol iniciátor podujatia, evanjelický farár z Trenčína.
Počas stretnutia sa budú spoločne modliť za pokoj v Trenčíne a jeho okolí, pokoj v celej Slovenskej republike, ukončenie vojnových konfliktov vo svete a za zmenu ľudských sŕdc smerom k láske a odpúšťaniu. „Moderný svet potrebuje vidieť, že viery, ktoré sa zdajú byť rozdielne, sa môžu stretnúť v spoločnej modlitbe za mier,“ podotkol iniciátor.
Ekumenické podujatie sa koná v Týždni modlitieb za jednotu kresťanov, čo podľa organizátorov zdôrazňuje spojenie medzi jednotlivými kresťanskými cirkvami. „Zároveň prítomnosť židovskej obce a predstaviteľov všetkých kresťanských konfesií deklaruje ekumenický záväzok mesta Trenčín,“ dodali organizátori.