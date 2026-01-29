< sekcia Regióny
Elán & Kamaráti odohrajú v októbri koncert v Tipos aréne
Autor TASR
Bratislava 29. januára (TASR) - Legendárna skupina Elán sa po dvoch rokoch vráti domov do Bratislavy. V Tipos aréne odohrá 9. októbra nový koncertný program v zostave, s ktorou už koncert neodohrá. TASR o tom informoval PR manažér Dalin Vajcner.
Skupina sa do rodného mesta vracia po dvoch rokoch, keď v septembri 2024 vypredala v Tipos aréne tri koncerty po sebe, čím vytvorila rekord najväčšej slovenskej haly a potvrdila, že v domovskom meste má kapela skutočne výnimočné miesto.
Ako už sám názov napovedá, koncert Elán & Kamaráti nie je len klasickým vystúpením, je to veľký hudobný príbeh, návrat spomienok, energie a priateľstva. Na pódiu sa totiž spolu s kapelou objavia aj potvrdení hostia - bývalí členovia skupiny, ktorí boli súčasťou jej ikonickej cesty.
Hosťovanie na koncerte potvrdili bývalí členovia skupiny Juraj Farkaš (gitary), Zdeno Baláž (bicie), Gabo Szabo (bicie), Viktor Hidvéghy (basgitara), Ďuso Petrus (bicie), Juraj Kuchárek (bicie), Juraj Burian (gitary), Henry Tóth (gitary), Boris Brna (bicie), Fero Turák (klávesy), Marián Svetlík (husle), Juraj Madari (viola), Samuel Šimek (trúbka) a Martin Haas (trombón). Fanúšikovia tak uvidia na jednom pódiu jedinečné spojenie ľudí, ktorí tvorili históriu kapely.
Podľa slov protagonistov kapely to bude koncertný program na turné 2026, postavený ako veľkolepá šou, kde nebudú chýbať najväčšie hity, ktoré spájajú celé Slovensko.
