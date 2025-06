Elán sa po deviatich rokoch vráti do Nitry

Bratislava 10. júna (TASR) - Skupina Elán, jedna z najväčších hudobných legiend československej histórie, odohrá v sobotu 23. mája 2026 koncert v Nitre. Do mesta pod Zoborom sa kapela vráti po dlhých deviatich rokoch, keď v amfiteátri odohrala v roku 2017 nezabudnuteľný koncert pred absolútne vypredaným hľadiskom. TASR informoval PR manažér Dalin Vajcner.



Roky čakania sú na konci. Elán sa vracia - a to v sprievode tých, s ktorými písal svoje najslávnejšie kapitoly. Projekt Elán & Kamaráti ponúkne jedinečné spojenie súčasných a bývalých členov kapely, ktorí spoločne vytvoria nezabudnuteľný večer plný hudobných ikon, priateľstva a emócií.



Fanúšikovia sa môžu tešiť na prierez zlatými dekádami Elánu, z pódia zaznejú hity, ktoré formovali celé generácie - Voda, čo ma drží nad vodou, Zanedbaný sex, Láska moja a mnoho ďalších. Prekvapením večera budú aj skladby, ktoré kapela bežne nezaraďuje do svojich koncertných setlistov.



To všetko sa udeje pod holým nebom, vo výnimočnej atmosfére, kde nebude chýbať ani špičková zvuková a multimediálna šou hodná svetovej hviezdy. Toto nie je len koncert - je to návrat legendy. Hudobná udalosť, ktorá sa s istotou nebude opakovať.



„V tomto amfiteátri sme hrali naposledy v roku 2017 v rámci Open Air Tour a bol to najlepší koncert sezóny z hľadiska atmosféry. Veľmi sa teším, že sa opäť stretneme s fanúšikmi a že si na jednom pódiu zahráme aj s bývalými členmi,“ hovorí Jožo Ráž.



„Hrať pod otvoreným nebom je vždy niečo výnimočné. Atmosféra v Nitre má pre nás špeciálnu hodnotu a naši fanúšikovia ju vedia oceniť. Byť na jednom pódiu aj s bývalými členmi bude výnimočný a neopakovateľný zážitok,“ dodáva Jano Baláž.