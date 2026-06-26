< sekcia Regióny
Elektrárňa Piešťany hostí Festival energie
Medzi projektmi je napríklad model pieskovej batérie ako spôsobu ukladania energie či spoločenské hry venované slovenským vedcom a ich vynálezom.
Autor TASR
Piešťany 26. júna (TASR) - Historické priestory Elektrárne Piešťany v piatok hostia Festival energie, ktorý je vyvrcholením celoslovenských vzdelávacích súťaží Hľadá sa energia a 4EON. Podujatie potrvá do 13.00 h. Hlavnou súčasťou programu je Trh energo-nápadov, na ktorom študenti predstavia 14 interaktívnych exponátov a vlastných projektov. TASR o tom informovali organizátori podujatia.
Medzi projektmi je napríklad model pieskovej batérie ako spôsobu ukladania energie či spoločenské hry venované slovenským vedcom a ich vynálezom. „Naším cieľom nie je učiť deti len suché fyzikálne vzorce. Chceme im ukázať, že energetika a veda sú fascinujúce oblasti plné inovácií, ktoré dokážu meniť svet,“ uviedol spoluorganizátor podujatia Adrián Krajňák.
Súčasťou festivalu je aj vedomostný kvíz 100 proti 1 zameraný na elektrotechniku, žrebovanie cien a vystúpenie teoretického fyzika a popularizátora vedy Samuela Kováčika, známeho ako Vedátor Sam. Podujatie organizuje občianske združenie NOW v spolupráci s partnermi a je určené najmä žiakom siedmych a ôsmych ročníkov základných škôl.
Medzi projektmi je napríklad model pieskovej batérie ako spôsobu ukladania energie či spoločenské hry venované slovenským vedcom a ich vynálezom. „Naším cieľom nie je učiť deti len suché fyzikálne vzorce. Chceme im ukázať, že energetika a veda sú fascinujúce oblasti plné inovácií, ktoré dokážu meniť svet,“ uviedol spoluorganizátor podujatia Adrián Krajňák.
Súčasťou festivalu je aj vedomostný kvíz 100 proti 1 zameraný na elektrotechniku, žrebovanie cien a vystúpenie teoretického fyzika a popularizátora vedy Samuela Kováčika, známeho ako Vedátor Sam. Podujatie organizuje občianske združenie NOW v spolupráci s partnermi a je určené najmä žiakom siedmych a ôsmych ročníkov základných škôl.