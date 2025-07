Električka v Petržalke má po novej trati začať premávať 27. júla

Bratislava 2. júla (TASR) - Električka v bratislavskej Petržalke má po novej električkovej trati začať premávať 27. júla, kedy sa ňou budú môcť odviezť prví cestujúci. Dovtedy majú byť nainštalované prístrešky na zastávkach MHD, dokončené terénne úpravy pozdĺž trate, chodníky obsluhujúce trať vrátane pešieho prepojenia so štvrťou Slnečnice, všetky priecestia a vyznačená celá cyklotrasa od Janíkovho dvora do centra mesta. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla. Termín spustenia električky sa v minulosti viackrát presúval.



„Petržalská električka získala potrebné rozhodnutie Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) o predčasnom užívaní trate a po uplynutí lehoty pre nadobudnutie právoplatnosti tak bude môcť byť spustená do plnej prevádzky. Dňom spustenia bude nedeľa 27. júla,“ skonštatoval Bubla.



Víkend pred spustením električky do premávky, teda 19. a 20. júla, bude ešte ďalšie kolo zaškoľovacích jázd vodičov. Na niektorých objektoch budú práce pokračovať aj po termíne spustenia električky, nebudú však priamo súvisieť s jej prevádzkou.



Povolenie na predčasné užívanie novej električkovej trate v Petržalke vydal BSK, ako špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy, 30. júna. Povolenie je dočasne obmedzené, a to do kolaudačného rozhodnutia. Vydané povolenie zároveň ešte nie je právoplatné, plynie zákonná lehota na odvolanie. Hlavné mesto ako stavebník pôvodne žiadalo o vydanie kolaudačného rozhodnutia, avšak koncom júna svoj návrh zmenilo na žiadosť o povolenie časovo obmedzeného predčasného užívania stavby.



Výstavbu trate v úseku Jungmannova - Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Projekt je financovaný z eurofondov. Stavba od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. Očakávaný termín dokončenia trate sa už niekoľkokrát posúval. Mesto viackrát deklarovalo, že robí všetko pre to, aby bola trať do prevádzky spustená na jar 2025, následne sa spomínal prelom mája a júna. Istý čas o presnom termíne magistrát nehovoril.



Na nosný dopravný systém čakala mestská časť Petržalka i celá Bratislava desiatky rokov. Pôvodnú predstavu metra neskôr nahradil projekt električky, ktorý naštartovali a výrazne posunuli bývalí primátori Bratislavy Milan Ftáčnik a Ivo Nesrovnal.