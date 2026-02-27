Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
ELEKTRIČKA ZRAZILA CHODCA: Premávku v centre Bratislavy pozastavili

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Policajti na mieste vykonávajú potrebné úkony.

Autor TASR
Bratislava 27. februára (TASR) - Na Štúrovej ulici v Bratislave zrazila v piatok popoludní električka chodca. Premávka električkových liniek je na mieste pozastavená. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia.

Dnes krátko pred 14.30 h sme na linke 158 prijali oznámenie, v zmysle ktorého na Štúrovej ulici pri električkovej zastávke s názvom Šafárikovo námestie prišlo k stretu električky s chodcom. Aktuálne na mieste policajti vykonávajú potrebné úkony,“ uviedla polícia.


