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Elektrické autobusy začnú v MHD v Handlovej premávať ešte v septembri
Mesto bolo úspešné v projekte Podpora verejnej osobnej dopravy s nulovými emisiami v meste Handlová z Fondu na spravodlivú transformáciu.
Autor TASR,aktualizované
Handlová 1. septembra (TASR) - Elektrické autobusy začnú v rámci mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Handlovej premávať ešte v septembri. Trojica vozidiel dorazila do baníckeho mesta v utorok, na ich nákup, ako i obstaranie súvisiacej infraštruktúry získalo mesto nenávratný finančný príspevok (NFP) z fondov Európskej únie. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
Mesto bolo úspešné v projekte Podpora verejnej osobnej dopravy s nulovými emisiami v meste Handlová z Fondu na spravodlivú transformáciu. „Obstaraním troch elektrobusov s dodatočným vybavením a vybudovaním príslušnej nabíjacej infraštruktúry mesto cez projekt vytvorilo komplexné riešenie, ktoré prispeje k rozvoju udržateľnej verejnej osobnej dopravy v meste, zníženiu vzniku emisií, zlepšeniu kvality ovzdušia a v neposlednom rade k zvýšeniu komfortu prepravovaných osôb,“ skonštatovala Paulínyová.
Spomenula, že samospráva získala NFP vo výške 1.736.270,70 eura, pričom Handlová bola jediným mestom na hornej Nitre, kde sa podarilo projekt zrealizovať v rámci vyhlásenej výzvy Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.
Mesto sa od septembra stalo majiteľom troch nových nízkopodlažných mestských elektrobusov značky King Long PEV8 dodaných spoločnosťou Eco Auto a vyrobených druhým najväčším výrobcom elektrobusov na svete, spoločnosťou Xiamen King Long United Automotive Industry. Autobusy bude prevádzkovať mestská spoločnosť Hater-Handlová. Podľa konateľa spoločnosti Vladimíra Boráka dôjde k ekonomickým úsporám. „Nové elektrobusy poskytnú ekologickejšiu prevádzku, vysokú úroveň bezpečnosti cestujúcich, vodiča aj chodcov, nižšie prevádzkové náklady, a tým potrebu nižších dotácií na zabezpečenie mestskej verejnej dopravy zo strany mesta pre jej obyvateľov,“ priblížil.
Podľa Milana Lešáneka zo spoločnosti Eco Auto bude v Handlovej o niekoľko ton emisií ročne menej. „Pri predpokladanom nájazde 50.000 kilometrov ročne na vozidlo môže trojica elektrobusov oproti porovnateľným dieselovým autobusom eliminovať približne 131 ton priamych výfukových emisií oxidu uhličitého ročne, teda viac ako 1300 ton za desať rokov prevádzky,“ spresnil Lešánek. Významný je podľa neho aj ekonomický prínos, pri desaťročnej prevádzke troch vozidiel predstavuje modelová úspora nákladov na energiu a servis oproti porovnateľným dieselovým autobusom približne 613.000 eur až 648.000 eur.
Každý elektrobus disponuje aj inteligentným asistentom rýchlosti, upozornením na ospalosť, nepozornosť či rozptýlenie vodiča, informačným systémom mŕtveho uhla, informačným systémom pri rozjazde, varovaním pred opustením jazdného pruhu a pred čelnou zrážkou, monitorovaním bezpečného odstupu a varovaním pred zrážkou s chodcom. „Bezpečnostnú výbavu dopĺňajú tri externé kamery monitorujúce a zaznamenávajúce okolie elektrobusu a tri interné kamery monitorujúce a zaznamenávajúce správanie cestujúcich. Ďalšie dve sčítacie kamery poskytujú prevádzkovateľovi údaje o využívaní liniek, ktoré možno využiť na efektívnejšie plánovanie dopravy a optimalizáciu prevádzky,“ doplnila Paulínyová s tým, že elektrobusy sú z hľadiska požiarnej bezpečnosti vybavené automatickým hasiacim systémov batérií.
Autobusy začnú premávať v septembri po dodaní softvéru a nabíjacích staníc.
Mesto bolo úspešné v projekte Podpora verejnej osobnej dopravy s nulovými emisiami v meste Handlová z Fondu na spravodlivú transformáciu. „Obstaraním troch elektrobusov s dodatočným vybavením a vybudovaním príslušnej nabíjacej infraštruktúry mesto cez projekt vytvorilo komplexné riešenie, ktoré prispeje k rozvoju udržateľnej verejnej osobnej dopravy v meste, zníženiu vzniku emisií, zlepšeniu kvality ovzdušia a v neposlednom rade k zvýšeniu komfortu prepravovaných osôb,“ skonštatovala Paulínyová.
Spomenula, že samospráva získala NFP vo výške 1.736.270,70 eura, pričom Handlová bola jediným mestom na hornej Nitre, kde sa podarilo projekt zrealizovať v rámci vyhlásenej výzvy Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.
Mesto sa od septembra stalo majiteľom troch nových nízkopodlažných mestských elektrobusov značky King Long PEV8 dodaných spoločnosťou Eco Auto a vyrobených druhým najväčším výrobcom elektrobusov na svete, spoločnosťou Xiamen King Long United Automotive Industry. Autobusy bude prevádzkovať mestská spoločnosť Hater-Handlová. Podľa konateľa spoločnosti Vladimíra Boráka dôjde k ekonomickým úsporám. „Nové elektrobusy poskytnú ekologickejšiu prevádzku, vysokú úroveň bezpečnosti cestujúcich, vodiča aj chodcov, nižšie prevádzkové náklady, a tým potrebu nižších dotácií na zabezpečenie mestskej verejnej dopravy zo strany mesta pre jej obyvateľov,“ priblížil.
Podľa Milana Lešáneka zo spoločnosti Eco Auto bude v Handlovej o niekoľko ton emisií ročne menej. „Pri predpokladanom nájazde 50.000 kilometrov ročne na vozidlo môže trojica elektrobusov oproti porovnateľným dieselovým autobusom eliminovať približne 131 ton priamych výfukových emisií oxidu uhličitého ročne, teda viac ako 1300 ton za desať rokov prevádzky,“ spresnil Lešánek. Významný je podľa neho aj ekonomický prínos, pri desaťročnej prevádzke troch vozidiel predstavuje modelová úspora nákladov na energiu a servis oproti porovnateľným dieselovým autobusom približne 613.000 eur až 648.000 eur.
Každý elektrobus disponuje aj inteligentným asistentom rýchlosti, upozornením na ospalosť, nepozornosť či rozptýlenie vodiča, informačným systémom mŕtveho uhla, informačným systémom pri rozjazde, varovaním pred opustením jazdného pruhu a pred čelnou zrážkou, monitorovaním bezpečného odstupu a varovaním pred zrážkou s chodcom. „Bezpečnostnú výbavu dopĺňajú tri externé kamery monitorujúce a zaznamenávajúce okolie elektrobusu a tri interné kamery monitorujúce a zaznamenávajúce správanie cestujúcich. Ďalšie dve sčítacie kamery poskytujú prevádzkovateľovi údaje o využívaní liniek, ktoré možno využiť na efektívnejšie plánovanie dopravy a optimalizáciu prevádzky,“ doplnila Paulínyová s tým, že elektrobusy sú z hľadiska požiarnej bezpečnosti vybavené automatickým hasiacim systémov batérií.
Autobusy začnú premávať v septembri po dodaní softvéru a nabíjacích staníc.