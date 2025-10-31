Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Elektrické vedenie v centre mesta Želiezovce prechádza rekonštrukciou

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
Želiezovce 31. októbra (TASR) - Západoslovenská distribučná a.s. rekonštruuje elektrické vedenia v centra mesta Želiezovce v okrese Levice. Práce na Ulici SNP a Petőfiho potrvajú do konca roka, upozornila radnica. Cieľom investičnej akcie, realizovanej z vlastných zdrojov spoločnosti, je ukladanie vzdušných elektrických vedení do zeme.

Viceprimátor Kazimír Kovács informoval, že uloženie vzdušných vedení do zeme v rámci projektu za 1,3 milióna eur sa uskutočňuje aj na uliciach Fučíkova, Nemocničná a kpt. Nálepku. Ukončená už bola spoločná investícia Západoslovenskej distribučnej a mesta Želiezovce v hodnote 200.000 eur. Jej výsledkom je posilnenie infraštruktúry rozvodov elektrickej energie vo Svodove s cieľom umožniť ďalšiu bytovú výstavbu v tejto mestskej časti.
