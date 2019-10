Budúca električková trať v zóne Chalupkova povedie popred nové SND

Bratislava 29. októbra (TASR) – Budúca električková trať v Bratislave v prudko rozvíjajúcej sa zóne Chalupkova povedie popred novú budovu Slovenského národného divadla (SND) po Pribinovej ulici. Oznámil to v utorok na verejnom podujatí primátor Bratislavy Matúš Vallo. Výstavba 1,22 kilometra trate od Šafárikovho námestia po Prístavnú má vyjsť asi na 18,4 milióna eur. Mesto chce, aby prispeli aj developeri. Spustenie trate po výstavbe predpokladá mesto v roku 2024.



"Je to najlepší a najvýhodnejší variant," vyhlásil primátor. Tvrdí, že v porovnaní s inými alternatívami ide o najlepšiu priamu trasu, bude tam najkratší jazdný čas a zároveň najväčšia intenzita cestujúcich. Na základe posúdenia množstva dát a materiálov vychádza podľa magistrátu ako najvhodnejšia električková trasa po Pribinovej ulici prechádzajúca na Košickú a Miletičovu ulicu s napojením na Ružinovskú radiálu. Pri rozhodovaní podľa mesta úlohu zohrali kritériá, ako dopravné technické prekážky, dopravná obslužnosť, investičné a prevádzkové náklady, verejný priestor a čas realizácie.



"Vo finále sme pracovali so štyrmi variantmi trasy električky. Dali sme si spracovať dopravnú štúdiu, aktualizovaný dopravný model 2019 - 2034, technické posúdenie vedenia trate na Landererovej ulici či posúdenie hlukovej záťaže SND," priblížil Vallo. Vyhlásil, že všetko hovorí za variant vedenia trate cez Pribinovu ulicu, taktiež že je tam zo všetkých alternatív najnižšie hlukové zaťaženie budovy, pretože tam nebudú električky prechádzať zákrutou. Medzi vylúčené varianty na trasovanie električky patria varianty Dunajská - Mlynské nivy a Dostojevského rad – Karadžičova.



"Vždy som si vedel predstaviť električkovú trať pred novou budovou SND. Je zo sveta veľa príkladov, kde je električka ako normálny mestský prvok a nachádza sa blízko významných či historických inštitúcií. Som hlboko presvedčený ako architekt i ako primátor o tom, že námestie pred novým SND dokáže naďalej dobre a kvalitne fungovať ako priestor aj s električkovou traťou," skonštatoval Vallo. Ako príklad uviedol susedné zahraničné metropoly Budapešť, Praha či Viedeň.



V tomto novom centre Bratislavy, v zóne Chalupkova, má byť podľa výpočtov mesta denne zhruba 200.000 ľudí, z toho 15.000 má byť rezidentov, 76.000 zamestnancov a okolo 107.000 návštevníkov. Nové centrum v súčasnosti buduje naraz séria developerov. "Hlavný problém územia je doprava, a najmä intenzita automobilovej dopravy na príjazdových cestách, zložité prepojenie územia s okrajovými mestskými časťami, koncentrácia dopravy v križovatke Landererova - Košická - Prístavná - Most Apollo," upozornil na to primátor s tým, že tam bude stále viac áut, ktoré zónu zaplavia. "Nové centrum nevyhnutne potrebuje električku," uviedol.



Starosta bratislavského Ružinova Martin Chren víta takéto rozhodnutie mesta i to, že je postavené na dátach a analýze. Upozornil na to, že keď sa všetko v zóne dobuduje, má tam byť 70.000 áut denne. "Ak by sa tu nevybudovala električková trať, nastal by veľký kolaps Ružinova a Starého Mesta," upozornil.



V prípade financovania projektu poukazuje Vallo aj na troch najväčších developerov na území, a to J&T Real Estate, HB Reavis a Pentu. "Budeme chcieť od nich peniaze na električkovú trať," vyhlásil s tým, že J&T Real Estate už v minulosti dal záväzok dať príspevok na tento projekt. Tento developer práve minulý rok navrhol mestu nový električkový okruh, ktorého trasa by mala viesť aj popred nové SND.