Električková trať v Petržalke prispela k zvýšeniu cien bytov
Zdraženie v blízkosti električky sa neprejavuje len v cenách nehnuteľností, ale aj vo výške prenájmov. Tu sa však silnejšie prejavuje efekt dokončenia výstavby.
Autor TASR
Bratislava 20. decembra (TASR) - Nový projekt predĺženia električkovej trate v bratislavskej Petržalke priniesol významné zmeny na trhu s nehnuteľnosťami. Podľa dát portálu Nehnuteľnosti.sk sa ceny bytov v tejto lokalite za posledných päť rokov zvýšili o desiatky percent, pričom efekt električky je evidentný aj v prípade prenájmov.
Električka do Petržalky začala premávať ešte v roku 2016, pričom už vtedy sa plánovalo jej pokračovanie hlbšie do sídliska. Tento projekt sa stal realitou v júli tohto roka. Podľa dát z trhových reportov portálu Nehnuteľnosti.sk spracovaných v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied sa zmeny v cenách nehnuteľností v Petržalke ukazujú ako markantné.
„Kým v prvom štvrťroku 2020 sa 60-metrový dvojizbový byt v novostavbe v lokalite, kadiaľ teraz prechádza električka, inzeroval za 171.360 eur, dnes má tento byt hodnotu 281.880 eur,“ uviedol PR manažér Nehnuteľnosti.sk Filip Domovec.
Naopak, podobný byt mimo električkovej trate, ktorý pred piatimi rokmi stál 190.380 eur, má teraz hodnotu 266.940 eur. „To znamená, že električka ‚zarobila‘ majiteľovi bytu za posledných 5 rokov až 110.520 eur, zatiaľ čo vlastník bytu mimo električky zbohatol ‚len‘ o 76.560 eur,“ priblížil Domovec.
Efekt električky sa začal prejavovať už dávnejšie, pričom nejde len o priamy vplyv spustenia električkovej trate, ale aj o vplyv samotnej výstavby. Dlhodobo sa ceny nehnuteľností v celej Petržalke zvyšujú rýchlejšie ako v ostatných častiach Bratislavy. Očakáva sa, že tento trend bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch a rokoch.
„Najmä v prípade novostavieb bude blízkosť električky aj naďalej zvyšovať ceny v inzerátoch. Za posledných 24 mesiacov ceny novostavieb v blízkosti električky vzrástli takmer o 30 %, zatiaľ čo vo zvyšku bratislavských novostavieb nárast nepresiahol ani 20 %,“ dodal Domovec.
