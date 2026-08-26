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Električkové linky 3 a 4 sa vrátia na Špitálsku v Bratislave
Električkovú linku 1 dopravný podnik dočasne odkloní z Námestia SNP, aby bolo možné dokončiť všetky práce v rámci projektu Živé námestie.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Električkové linky 3 a 4 sa od soboty (29. 8.) vrátia po letnej výluke na svoje pôvodné trasy po Špitálskej ulici v Bratislave. Električková linka 1 bude dočasne presmerovaná mimo Námestia SNP a premávať bude cez tunel. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB) i hlavné mesto na sociálnej sieti.
„Stavebné práce na úplne novej zastávke na Špitálskej ulici sú vo finále - vybudované bolo nové plnohodnotné nástupisko s modernými prístreškami, dlažbou a elektronickou informačnou tabuľou,“ podotkla samospráva.
Električkové linky 3 a 4 sa tak vrátia na pôvodné trasy a obsluhovať budú aj novú zastávku Centrum, a to v smere do Petržalky, respektíve Dúbravky, ktorá sa nachádza v novej polohe - bližšie k Námestiu Nežnej revolúcie. Má vyššie nástupište, prístrešky aj elektronickú informačnú tabuľu.
Električkovú linku 1 dopravný podnik dočasne odkloní z Námestia SNP, aby bolo možné dokončiť všetky práce v rámci projektu Živé námestie. Práce si vyžiadajú dočasnú zmenu trasy, pričom linka bude premávať cez tunel a nábrežie na Šafárikovo námestie a naspäť.
V smere na Šafárikovo námestie bude premávať po trase Hlavná stanica - Imricha Karvaša - Radlinského - Obchodná - Kapucínska - tunel - nábrežie - Šafárikovo námestie.
V smere na Hlavnú stanicu bude premávať po trase Šafárikovo námestie - Štúrova - Jesenského - Mostová - nábrežie - tunel - Kapucínska - Obchodná - Radlinského - Imricha Karvaša - Hlavná stanica.
„Stavebné práce na úplne novej zastávke na Špitálskej ulici sú vo finále - vybudované bolo nové plnohodnotné nástupisko s modernými prístreškami, dlažbou a elektronickou informačnou tabuľou,“ podotkla samospráva.
Električkové linky 3 a 4 sa tak vrátia na pôvodné trasy a obsluhovať budú aj novú zastávku Centrum, a to v smere do Petržalky, respektíve Dúbravky, ktorá sa nachádza v novej polohe - bližšie k Námestiu Nežnej revolúcie. Má vyššie nástupište, prístrešky aj elektronickú informačnú tabuľu.
Električkovú linku 1 dopravný podnik dočasne odkloní z Námestia SNP, aby bolo možné dokončiť všetky práce v rámci projektu Živé námestie. Práce si vyžiadajú dočasnú zmenu trasy, pričom linka bude premávať cez tunel a nábrežie na Šafárikovo námestie a naspäť.
V smere na Šafárikovo námestie bude premávať po trase Hlavná stanica - Imricha Karvaša - Radlinského - Obchodná - Kapucínska - tunel - nábrežie - Šafárikovo námestie.
V smere na Hlavnú stanicu bude premávať po trase Šafárikovo námestie - Štúrova - Jesenského - Mostová - nábrežie - tunel - Kapucínska - Obchodná - Radlinského - Imricha Karvaša - Hlavná stanica.