Električkové linky 4 a 9 budú cez víkend premávať s obmedzeniami
Autor TASR
Bratislava 27. januára (TASR) - Bratislavské električkové linky 4 a 9 budú v sobotu (31. 1.) a v nedeľu (1. 2.) premávať s obmedzeniami. Linku 9 bude možné využiť iba v úseku Ružinov - Chatam Sófer. Linka 4 bude premávať v dvoch samostatných úsekoch: Dúbravka - Karlova Ves a Chatam Sofér - Stanica Nové Mesto/Zlaté Piesky. Výluka je nevyhnutná pre výstavbu novej trolejbusovej trate. Dopravu v neobsluhovanom úseku zabezpečí náhradná autobusová linka X4. TASR o tom informoval hovorca Dopravného podniku Bratislava (DPB) Jozef Vozár.
DPB zároveň vo februári obnoví štandardnú premávku liniek 31 a 39. V režime Pracovné dni - školský rok začnú linky využívané študentmi premávať v pondelok 16. februára. „V nadväznosti na začiatok letného semestra na vysokých školách bude od pondelka 9. februára 2026 opätovne vypravená autobusová linka 184,“ informoval Vozár.
Hovorca zároveň upozornil, že v pondelok (2. 2.) budú všetky linky bratislavskej MHD fungovať v režime školských prázdnin. Školy majú totiž v pondelok deň voľna v rámci polročných prázdnin.
