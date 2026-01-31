Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Električkové linky 4 a 9 budú cez víkend premávať s obmedzeniami

Na archívnej snímke zo 14. decembra 2020 električková trať na Americkom námestí v prevádzke po ukončení rekonštrukcie električkovej trate a jej okolia v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Mestský dopravca zároveň pripomenul, že v pondelok (2. 2.) budú všetky linky bratislavskej MHD fungovať v režime školských prázdnin.

Autor TASR
Bratislava 31. januára (TASR) - Bratislavské električkové linky 4 a 9 budú v sobotu a v nedeľu (1. 2.) premávať s obmedzeniami. Linku 9 bude možné využiť iba v úseku Ružinov - Chatam Sófer. Linka 4 bude premávať v dvoch samostatných úsekoch: Dúbravka - Karlova Ves a Chatam Sofér - Stanica Nové Mesto/Zlaté Piesky. Výluka je nevyhnutná pre výstavbu novej trolejbusovej trate. Dopravu v neobsluhovanom úseku zabezpečí náhradná autobusová linka X4. TASR o tom informoval hovorca Dopravného podniku Bratislava (DPB) Jozef Vozár.

Mestský dopravca zároveň pripomenul, že v pondelok (2. 2.) budú všetky linky bratislavskej MHD fungovať v režime školských prázdnin. Školy majú totiž deň voľna v rámci polročných prázdnin.

V nadväznosti na začiatok letného semestra na vysokých školách bude zároveň od pondelka (9. 2.) opätovne vypravená autobusová linka 184. O týždeň neskôr, od pondelka 16. februára, začnú linky 31 a 39 premávať v štandardnom režime pracovné dni - školský rok.
