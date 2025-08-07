< sekcia Regióny
Električkové zastávky v Petržalke majú byť plne funkčné do septembra
Práce na niektorých stavebných objektov pokračujú aj po spustení električky do premávky takmer pred dvoma týždňami (27. 7.).
Autor TASR
Bratislava 7. augusta (TASR) - Všetky električkové zastávky vrátane detailov na novej električkovej trati v bratislavskej Petržalke majú byť plne funkčné do začiatku školského roka. Na prepojenie električiek a autobusov na konečnej zastávke Južné mesto bude potrebné počkať niekoľko týždňov až mesiacov. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla. Nie je tiež vylúčené, že po petržalskej radiále budú niekedy jazdiť aj „staré“ električky, nielen nízkopodlažné.
„Cieľom je, aby po novej trati premávali v maximálnej možnej miere nízkopodlažné električky. Čo nevylučuje, že v niektorých cykloch sa aj na tejto trati môžu objaviť tiež ‚staré‘ električky,“ skonštatoval Bubla.
Práce na niektorých stavebných objektov pokračujú aj po spustení električky do premávky takmer pred dvoma týždňami (27. 7.). Pracuje sa najmä na mostoch na Kutlíkovej (realizácia podpornej konštrukcie pre pravý most a zároveň posledná veľká prekládka vodovodu popod Chorvátske rameno), na hale dennej kontroly, na Janíkovom dvore, Rusovskej ceste a pri farskom Kostole Svätej rodiny. V horizonte dvoch týždňov očakáva hlavné mesto napríklad kompletné preloženie a vyznačenie Rusovskej cesty do plného profilu, vyznačenie cyklocesty a doasfaltovanie zjazdov z cyklocesty pri farskom Kostole Svätej rodiny i cyklocesty v okolí zastávky Južné mesto.
Na plnohodnotné prepojenie električkovej a autobusovej zastávky na konečnej si však musia cestujúci ešte počkať. Potrebné je totiž dokončiť mostný záver medzi mostovkou a novými zástavkami na Panónskej ceste. „Čo je proces, ktorý potrvá rádovo týždne až mesiace,“ poznamenal Bubla.
Čo sa konečnej zastávky týka, súčasťou aktuálnych prác v lokalite Janíkov dvor je aj napojenie mosta na samostatnú dažďovú kanalizáciu. Takéto odvodnenie má pomôcť predchádzať podobným situáciám, ako sa stalo počas nedávneho dažďa, keď bola trať zatopená. Počas prác je totiž odvodnenie vyústené pod most, nie do samostatnej kanalizácie. „Intenzita dažďa bola v tom čase extrémne vysoká, avšak po daždi bola všetka voda zvedená cez odvodnenie a koľajisko zostalo suché,“ podotkol Bubla.
V uplynulých dňoch prebiehalo zároveň spúšťanie a dolaďovanie križovatiek do dynamického riadenia. Rovnako majú byť doladené aj svetelné cykly na semaforoch tak, aby čo najviac zodpovedali reálnemu zaťaženiu križovatiek pri zachovaní preferencie električky. O údajných kolíznych situáciách na križovatke pred zastávkou Lúčanka, na ktoré upozorňujú niektorí obyvatelia na sociálnej sieti, magistrát podľa jeho vyjadrení vedomosť nemá.
Výstavbu trate v úseku Jungmannova - Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Projekt je financovaný z eurofondov. Stavba od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. Očakávaný termín dokončenia trate sa niekoľkokrát posúval.
Otázne zatiaľ je, kedy by mohli byť vybudované štyri plánované lávky pre chodcov a cyklistov ponad Chorvátske rameno, ktoré majú slúžiť na lepšie prepojenie s novými zastávkami MHD na novej električkovej trati. Dôvodom majú byť chýbajúce financie. Primátor Bratislavy Matúš Vallo nedávno poznamenal, že majú územné rozhodnutie a pracuje sa na nich ďalej, najmä na tej, ktorá má zlepšiť prístup na zastávku Gessayova. Je to však podľa neho aj otázka peňazí a povoľovaní.
