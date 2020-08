Bratislavské električky jazdia po meste už 125 rokov

Električky na Hlavnej železničnej stanici v Bratislave, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok

Premávka električiek na zrekonštruovanej trati na Špitálskej ulici v Bratislave sa obnovila vo štvrtok (21.12.) od skorého rána. Spustením premávky električiek cez Špitálsku tak budú linky 3, 4 a 9 premávať opätovne po pôvodných trasách. V Bratislave 21. decembra 2017. Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 27. augusta (TASR) - Prevádzka električiek v Bratislave patrí medzi najstaršie na svete. Električková doprava prežívala svoj zlatý vek pred viac ako sto rokmi a Bratislava zohrávala pri tom významnú úlohu. Zatiaľ čo mnohé mestá sa v súčasnosti k električkám opäť vracajú, metropola na Dunaji sa ich v prospech automobilov nikdy nevzdala a dodnes tvoria nosný systém mestskej hromadnej dopravy. Vo štvrtok 27. augusta uplynie 125 rokov odvtedy, keď otvorili v Bratislave prvú električkovú trať, oveľa skôr ako napríklad v Prahe či mnohých iných mestách.povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Dopravného podniku Bratislavy (DPB) Martin Rybanský.Prvú električkovú linku otvorili v Bratislave s veľkou pompou 27. augusta 1895, teda oveľa skôr ako napríklad v Prahe i mnohých iných mestách. Presne na poludnie odviezol za zvukov hudby slávnostne vyzdobený vozeň prvých cestujúcich. Podľa spočítaných lístkov sa počas prvého dňa prevádzky odviezlo 2468 ľudí.spresnil pre TASR vedúci odboru marketingu a komunikácie DPB Matej Michlík.V roku 1895 premávalo v Bratislave päť elektrických vozňov v desaťminútových intervaloch, čím predbehla aj mestá, ako Amsterdam, Manchester a Tokio. V januári nasledujúceho roka zanikli pod vplyvom električkovej dopravy omnibusy – koče ťahané koňmi, ktoré zabezpečovali v meste dopravu po dlhé desaťročia.V nasledujúcich desaťročiach sa električková doprava neustále rozvíjala, rozširovala a zdokonaľovala. Na začiatku 20. storočia sa zaviedli lýrové zberače a označenie liniek písmenami. Významným medzníkom bratislavskej verejnej dopravy bolo zavedenie číselného označenia liniek, ktoré sa datuje do roku 1944.Prvý raz prekročili električky Dunaj cez Starý most v roku 1951, keď vznikla aj ich prvá konečná zastávka na petržalskej strane. Technické parametre mosta však nedovolili prevádzku na tejto trase udržať dlhšie ako desať rokov a tak sa električková doprava vrátila na pravý breh Dunaja až po vyše pol storočí. Električky začali do Petržalky opäť premávať po 55 rokoch - 8. júla 2016. Dva roky pred tým, 6. novembra 2014, sa uskutočnila premiéra prvej obojstrannej električky.V súčasnosti premáva v Bratislave 209 električiek, ktoré prepravia ročne viac ako 67 miliónov cestujúcich na celkovej dĺžke tratí 42 kilometrov." zdôraznil pre TASR Michlík a pokračoval: "