< sekcia Regióny
Električky na linke 3 smerujúce z Rače majú nový nápis Petržalka
Električku po novej trati, teda až na koniec Petržalky, spustili do prevádzky 27. júla 2025.
Autor TASR
Bratislava 14. decembra (TASR) - Električky premávajúce na linke 3 smerom z Rače do Petržalky majú od nedele nový nápis, namiesto doterajšieho nápisu „Južné mesto“ je tam po novom nápis „Petržalka“. Električka tak nesie jednoznačnejšie označenie. Informuje o tom samospráva na sociálnej sieti.
K zmene prišlo aj na základe požiadaviek od obyvateľov. Poukazovali na to, že obdobne to platí aj pri ostatných električkových linkách, a to Rača (3), Dúbravka (4), Ružinov (9) a Karlova Ves (9). Aj v tomto prípade totiž na nich svieti nápis mestskej časti, nie konečnej zastávky. Konečnou zastávkou električky v Petržalky naďalej zostáva Južné mesto.
Električku po novej trati, teda až na koniec Petržalky, spustili do prevádzky 27. júla 2025. Stalo sa tak po viac ako 3,5 roku od začiatku výstavby električkovej radiály v úseku Jungmannova - Janíkov dvor. Zároveň po deviatich rokoch od spustenia prvej etapy tohto nosného dopravného systému. Očakávaný termín dokončenia trate sa totiž niekoľkokrát posúval. Viaceré stavebné práce na projekte však pokračujú ďalej.
K zmene prišlo aj na základe požiadaviek od obyvateľov. Poukazovali na to, že obdobne to platí aj pri ostatných električkových linkách, a to Rača (3), Dúbravka (4), Ružinov (9) a Karlova Ves (9). Aj v tomto prípade totiž na nich svieti nápis mestskej časti, nie konečnej zastávky. Konečnou zastávkou električky v Petržalky naďalej zostáva Južné mesto.
Električku po novej trati, teda až na koniec Petržalky, spustili do prevádzky 27. júla 2025. Stalo sa tak po viac ako 3,5 roku od začiatku výstavby električkovej radiály v úseku Jungmannova - Janíkov dvor. Zároveň po deviatich rokoch od spustenia prvej etapy tohto nosného dopravného systému. Očakávaný termín dokončenia trate sa totiž niekoľkokrát posúval. Viaceré stavebné práce na projekte však pokračujú ďalej.