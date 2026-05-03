Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 3. máj 2026Meniny má Galina
< sekcia Regióny

Električky v Košiciach cez Alejovú od pondelka nebudú premávať

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Práce majú zabezpečiť udržateľnosť a bezpečnosť koľajových tratí do času ich pripravovanej komplexnej rekonštrukcie.

Autor TASR
Košice 3. mája (TASR) - Od pondelka (4. 5.) dôjde k zmenám v prevádzke niektorých liniek košickej MHD. Kým električky na Alejovej ulici nahradia autobusové linky X9 a XR2, autobusové linky 12, 14, 16, 29 a N2 sa po ukončení prvej etapy výstavby kruhového objazdu na Kostolianskej ceste vracajú na pôvodné trasy. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.

„V súvislosti s plánovanou obnovou koľajového zvršku a súvisiacich častí infraštruktúry uskutoční Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) na električkovej trati na Alejovej ulici niektoré udržiavacie práce spojené s vypĺňaním vzniknutých dutín v podloží, ktoré spôsobia dočasné prerušenie premávky na tejto trati,“ uvádza s tým, že stabilizácia koľajového zvršku električkovej trate by mala v závislosti od poveternostných podmienok trvať zhruba jeden mesiac.

Práce majú zabezpečiť udržateľnosť a bezpečnosť koľajových tratí do času ich pripravovanej komplexnej rekonštrukcie. Mesto pripomína, že už disponuje vydaným právoplatným stavebným povolením na modernizáciu električkovej trate na Alejovej ulici medzi zastávkami Kruhový objazd a Alejová - VSS, križovatka. Pripravuje sa na vyhlásenie verejného obstarávania.

Čo sa týka uvedených autobusových liniek, tie sa od pondelka vrátia na svoje pôvodné trasy v smere na a zo sídliska Podhradová, Mieru, Kavečian a železničnej zastávky Ťahanovce.

DPMK odporúča všetkým cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálne cestovné poriadky a venovali zvýšenú pozornosť dočasnému dopravnému značeniu a informáciám na zastávkach. Bližšie informácie sú zverejnené aj na webovej stránke dopravného podniku.
.

Neprehliadnite

Premiér: Je našou povinnosťou ďalej tlačiť na rast minimálnej mzdy

SENIČOVÁ: Na európskom šampionáte je to úplne iný pocit

KURIOZITA NA LETISKU:Zatkli ženu s 30 korytnačkami prilepenými na tele

NS SR POTVRDIL 21 ROKOV VÄZENIA PRE J. CINTULU ZA ATENTÁT NA PREMIÉRA