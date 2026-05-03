< sekcia Regióny
Električky v Košiciach cez Alejovú od pondelka nebudú premávať
Práce majú zabezpečiť udržateľnosť a bezpečnosť koľajových tratí do času ich pripravovanej komplexnej rekonštrukcie.
Autor TASR
Košice 3. mája (TASR) - Od pondelka (4. 5.) dôjde k zmenám v prevádzke niektorých liniek košickej MHD. Kým električky na Alejovej ulici nahradia autobusové linky X9 a XR2, autobusové linky 12, 14, 16, 29 a N2 sa po ukončení prvej etapy výstavby kruhového objazdu na Kostolianskej ceste vracajú na pôvodné trasy. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.
„V súvislosti s plánovanou obnovou koľajového zvršku a súvisiacich častí infraštruktúry uskutoční Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) na električkovej trati na Alejovej ulici niektoré udržiavacie práce spojené s vypĺňaním vzniknutých dutín v podloží, ktoré spôsobia dočasné prerušenie premávky na tejto trati,“ uvádza s tým, že stabilizácia koľajového zvršku električkovej trate by mala v závislosti od poveternostných podmienok trvať zhruba jeden mesiac.
Práce majú zabezpečiť udržateľnosť a bezpečnosť koľajových tratí do času ich pripravovanej komplexnej rekonštrukcie. Mesto pripomína, že už disponuje vydaným právoplatným stavebným povolením na modernizáciu električkovej trate na Alejovej ulici medzi zastávkami Kruhový objazd a Alejová - VSS, križovatka. Pripravuje sa na vyhlásenie verejného obstarávania.
Čo sa týka uvedených autobusových liniek, tie sa od pondelka vrátia na svoje pôvodné trasy v smere na a zo sídliska Podhradová, Mieru, Kavečian a železničnej zastávky Ťahanovce.
DPMK odporúča všetkým cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálne cestovné poriadky a venovali zvýšenú pozornosť dočasnému dopravnému značeniu a informáciám na zastávkach. Bližšie informácie sú zverejnené aj na webovej stránke dopravného podniku.
„V súvislosti s plánovanou obnovou koľajového zvršku a súvisiacich častí infraštruktúry uskutoční Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) na električkovej trati na Alejovej ulici niektoré udržiavacie práce spojené s vypĺňaním vzniknutých dutín v podloží, ktoré spôsobia dočasné prerušenie premávky na tejto trati,“ uvádza s tým, že stabilizácia koľajového zvršku električkovej trate by mala v závislosti od poveternostných podmienok trvať zhruba jeden mesiac.
Práce majú zabezpečiť udržateľnosť a bezpečnosť koľajových tratí do času ich pripravovanej komplexnej rekonštrukcie. Mesto pripomína, že už disponuje vydaným právoplatným stavebným povolením na modernizáciu električkovej trate na Alejovej ulici medzi zastávkami Kruhový objazd a Alejová - VSS, križovatka. Pripravuje sa na vyhlásenie verejného obstarávania.
Čo sa týka uvedených autobusových liniek, tie sa od pondelka vrátia na svoje pôvodné trasy v smere na a zo sídliska Podhradová, Mieru, Kavečian a železničnej zastávky Ťahanovce.
DPMK odporúča všetkým cestujúcim, aby si pred cestou overili aktuálne cestovné poriadky a venovali zvýšenú pozornosť dočasnému dopravnému značeniu a informáciám na zastávkach. Bližšie informácie sú zverejnené aj na webovej stránke dopravného podniku.