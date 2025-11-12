< sekcia Regióny
Elektrifikáciu trate pri Humennom majú dokončiť v decembri
V železničnej stanici Michalovce sú dokončené koľajisko, nástupiská aj všetky kľúčové prvky železničnej infraštruktúry.
Autor TASR
Michalovce 12. novembra (TASR) - Plánovaný termín dokončenia elektrifikácie železničnej trate Bánovce nad Ondavou - Humenné je 13. decembra, teda v deň zmeny grafikonu vlakovej dopravy. V poslednom stavebnom úseku Michalovce - Bánovce nad Ondavou dovtedy dokončia a aktivujú novovybudované traťové zabezpečovacie zariadenia, ktoré zabezpečia riadenie jázd vlakov a činnosť piatich nových priecestných zariadení. TASR to potvrdila hovorkyňa Železníc SR Petra Lániková.
V železničnej stanici Michalovce sú dokončené koľajisko, nástupiská aj všetky kľúčové prvky železničnej infraštruktúry. Od konca októbra je stanica v režime predčasného užívania. Súčasťou modernizácie stanice sú aj nové technológie ako elektronické stavadlo, priecestné zabezpečovacie zariadenia, rozhlasové a informačné systémy pre cestujúcich, elektronická požiarna signalizácia či nový bezpečnostný systém. K týmto zariadeniam bola v koľajisku položená nová kabelizácia. V príprave je aj projektová dokumentácia pre komplexnú rekonštrukciu samotnej výpravnej budovy.
„Technicko-bezpečnostná skúška trakčného vedenia v celom elektrifikovanom úseku Humenné - Michalovce - Bánovce nad Ondavou meracím vozňom s elektrickým hnacím koľajovým vozidlom, ktorou sa preverí zjazdnosť novovybudovaného trakčného vedenia na rýchlosť 120 km/h, je naplánovaná na 10. decembra,“ uviedla hovorkyňa s tým, že tento termín bol zvolený tak, aby mohla byť trať zahrnutá do nového grafikonu vlakovej dopravy.
Pôvodne bolo ukončenie stavebných prác na elektrifikácii a komplexnej rekonštrukcii trate naplánované na júl tohto roka. Posun spôsobili nečakané geologické komplikácie pri výstavbe mosta a technický stav objektov v Bánovciach, ktoré si vyžiadali rozsiahlejšiu rekonštrukciu oproti projektovej dokumentácii.
Práce na modernizácii železničnej trate na Zemplíne sa začali v máji 2023. Zmluvná cena projektu je 216 miliónov eur. „V súčasnosti prebiehajú rokovania, ktorých výsledkom bude úprava zmluvnej ceny diela. Keďže však nie sú ukončené, nie je možné jednoznačne určiť výšku zmluvnej ceny po úpravách,“ uviedla hovorkyňa.
