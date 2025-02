Elektrifikovanú trať Haniska - Moldava nad Bodvou odovzdali cestujúcim

Na snímke nový elektrifikovaný úsek železničnej trate Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou v okrese Košice-okolie v pondelok 17. februára 2025. Foto: TASR - Roman Hanc

Na snímke terminál integrovanej osobnej prepravy v meste Moldava nad Bodvou v okrese Košice-okolie v pondelok 17. februára 2025. Foto: TASR - Roman Hanc

Moldava nad Bodvou 17. februára (TASR) - Elektrifikovanú trať Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou v pondelok oficiálne odovzdali cestujúcim. Modernizácia úseku dlhého 21,5 kilometra stála 66,8 milióna eur, financovaná bola prevažne z eurofondov. Má prispieť k atraktivite vlakovej dopravy, zníženiu emisií skleníkových plynov, hluku i prašnosti v regióne. Trať tiež umožní vyššiu rýchlosť vlakov, a to do 100 km/h. Na tlačovej konferencii v Moldave nad Bodvou o tom v pondelok informovali zástupcovia Ministerstva dopravy SR a Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).uviedol generálny riaditeľ ŽSR Alexander Sako.Stavebné práce zahŕňali modernizáciu železničného spodku a zvršku, rekonštrukciu zabezpečovacej a oznamovacej techniky a výstavbu trakčného vedenia. Zmodernizované sú aj stanice a zastávky.povedal minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) s tým, že je potrebné pravidelne obnovovať trate, zrýchľovať dopravu po železnici a robiť ju atraktívnejšou.dodal.Podľa štátnej tajomníčky Ministerstva dopravy SR Denisy Žilákovej chcú, aby po uvedenej trati od budúceho roka jazdili moderné železničné súpravy známe ako Panter.S elektrifikáciou trate medzi Haniskou pri Košiciach a Moldavou nad Bodvou začali v júli 2021. Práce mali na základe výsledku verejného obstarávania stáť 58,8 milióna eur. Hotové mali byť do konca roka 2023. Omeškanie mali spôsobiť problémy so zásobovaním materiálmi či nálezy vojnového streliva vo viacerých lokalitách.Výstavba bola hradená vo výške 85 percent z prostriedkov Európskej únie a zvyšných 15 percent zo štátneho rozpočtu.