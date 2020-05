Elektrobicykle trnavského bikesharingu budú v uliciach opäť od júna

Trnava 27. mája (TASR) - Od pondelka 1. júna mesto Trnava opäť spúšťa prevádzku zdieľaných elektrobicyklov. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



Viac ako sto žltozelených elektrobicyklov budú na stanovištia v rámci mesta vykladať postupne. "Všetky budú pred návratom do prevádzky vydezinfikované. Ďalšie preventívne hygienické opatrenia sú na strane používateľov, pri jazde sa napr. odporúča používať gumené rukavice," uviedla Majtánová. Používateľom bikesharingu, ktorí kvôli vynútenej pauze spôsobenej novým koronavírusom nestihnú do konca tejto sezóny minúť svoj kredit, sa zvyšná suma presunie na budúci rok.



Záujemcovia, ktorí sa chcú do trnavského systému zdieľaných elektrobicyklov pridať, sa môžu zaregistrovať. "Buď v klientskom centre mestského úradu, na stránke bikesharing.trnava.sk alebo v mobilnej aplikácii Freebike. Potom stačí už len v klientskom centre podpísať zmluvu a užívať si jazdu Trnavou – pohodlne, prakticky a ekologicky," doplnila hovorkyňa mesta.