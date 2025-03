Elektroinštaláciu vo Vojenskom športovom centre Dukla zrekonštruujú

Bratislava/Banská Bystrica 21. marca (TASR) - Elektroinštaláciu vo Vojenskom športovom centre (VŠC) Dukla v Banskej Bystrici zrekonštruujú. Aktuálne je v havarijnom stave. Práce vykoná tamojšia firma Alfex. Centrum za ne zaplatí vyše 136.000 eur. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú VŠC Dukla zverejnilo v centrálnom registri.



"V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela, t. j. dopravné náklady, skladné, náklady na energie, nutné prípravné stavebné práce, rozkopávky, návody na obsluhu vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo užívaniaschopné," uvádza sa v zmluve.



Zhotoviteľ sa podľa dokumentu zaviazal dokončiť práce do 90 dní od odovzdania staveniska, najneskôr však do konca septembra.