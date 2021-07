Elektronická závora na zbernom dvore v Beluši zefektívni evidenciu

Beluša 19. júla (TASR) – Do areálu zberného dvora v obci Beluša v Púchovskom okrese môžu od začiatku júla vchádzať iba automobily s hmotnosťou do 3,5 tony. Na kontrolu a evidenciu vchádzajúcich vozidiel nainštalovali pri vstupe elektronickú závoru.



Ako informovala Jana Huliačková zo sekretariátu starostu obce, inštaláciu elektronickej závory financovali z obecného rozpočtu, celkové náklady dosiahli 2307 eur. V najbližších mesiacoch obec plánuje vymeniť predné oplotenie areálu zberného dvora a následne osadí aj novú informačnú tabuľu.



Podľa správcu zberného dvora a kompostárne v Beluši Martina Guliša vďaka dvojramennej elektronickej závore sa zabezpečí dôslednejšia kontrola vchádzajúcich vozidiel do areálu zberného dvora. Týmto krokom obec Beluša pristupuje k ešte efektívnejšiemu a prehľadnejšiemu spôsobu fungovania zberného dvora.



„Vďaka ovládateľnému vstupu do areálu máme výrazne lepší prehľad a môžeme jednoduchšie vykonať evidenciu o uloženom odpade. Pri vstupe zisťujeme údaje o pôvodcovi odpadu, evidenčné číslo vozidla, čas príchodu do zberného dvora a čas odchodu, množstvo a druh dovezeného odpadu,“ doplnil Guliš.