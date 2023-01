Elektronické služby v Žiline by po novom mali byť jednoduchšie

Žilina 25. januára (TASR) - Elektronické služby mesta Žilina by po novom mali byť jednoduchšie a efektívnejšie. Samospráva získala viac ako pol milióna eur na skvalitnenie procesov a zníženie administratívnej záťaže pre obyvateľov. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa Žiliny Barbora Zigová.



S realizáciou projektu začnú od februára, ukončenie sa predpokladá v novembri tohto roka. "V praxi pôjde o vytvorenie piatich kompletne nových služieb pre obyvateľov a osem ďalších sa zdokonalí. Dôležitou súčasťou projektu bude zmodernizovanie webového portálu a konta občana. Jednoducho povedané, naším zámerom je zjednodušiť obyvateľom život a umožniť im vybaviť si bežné úradné záležitosti prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu alebo cez vlastné mestské konto," vysvetlil žilinský primátor Peter Fiabáne.



Dodal, že výsledkom projektu by mali byť prehľadnejšie elektronické služby a nárast ich využívaní. Obyvatelia si tak podľa Fiabáneho budú môcť prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu a intuitívnych formulárov jednoduchšie uhradiť miestne dane či poplatky. "Rovnako im bude umožnené vytvoriť si mestské konto, prostredníctvom ktorého budú mať prístup k prehľadu transakcií. V prípade, že systém prepojíme s mestskou plavárňou či divadlom, zjednoduší sa i kúpa lístkov do týchto inštitúcií," priblížil primátor.



Žilinčania budú mať po novom k dispozícii napríklad elektronické inkaso či rezerváciu termínu v klientskom centre. Obyvatelia budú môcť tiež elektronicky podať žiadosť o vydanie záväzného stanoviska, vybaviť úľavu na dani za trvalo vyhradené parkovacie miesto, prípadne požiadať o poskytnutie miesta v mestských detských jasliach.



Projekt počíta s celkovými nákladmi zhruba 580.000 eur, mesto sa na ňom podieľa spolufinancovaním 29.000 eur.