Elektronizácia rybárskeho zväzu má pomôcť vytvoriť databázu rybárov
K druhej etape elektronizácie pristúpi SRZ od 1. januára 2027.
Autor TASR
Žilina 2. januára (TASR) - Slovenský rybársky zväz (SRZ) odštartoval proces elektronizácie. V prvej etape vytvorí pomocou identifikačných kódov centrálnu databázu členskej základne. Informoval o tom tajomník SRZ - Rady v Žiline Bohuš Cintula na sociálnej sieti.
Doteraz SRZ nemal žiadnu databázu, rybári boli registrovaní vo svojich základných organizáciách. Zväz chce zaevidovať všetkých svojich členov, k tomu potrebuje údaje od rybárov všetkých vekových kategórií.
„Na vytvorenie identifikačného čísla je potrebné jedenkrát uviesť rodné číslo, ktoré po vygenerovaní identifikačného kódu navždy zmizne. Rybár už bude v databáze figurovať pod svojím identifikačným číslom,“ zdôraznil tajomník.
Tlačivo žiadosti o vydanie identifikačného čísla je voľne prístupné na webovej stránke SRZ, tlačivá sú k dispozícii aj na výdajných miestach rybárskych dokladov vo všetkých mestských a miestnych rybárskych organizáciách.
„Odporúčame, aby si rybári žiadosť vypísali doma a k výdaju dokladov ju už priniesli vypísanú. Veľmi to zrýchli výdaj povolení na rybolov,“ doplnil Cintula.
K druhej etape elektronizácie pristúpi SRZ od 1. januára 2027. Jej podstatou je, aby členovia SRZ už nestrácali čas v rade na výdaj dokladov, ale cez e-shop si budú môcť objednať akékoľvek povolenia a zároveň ich elektronicky zaplatiť.
Tretia etapa bude spočívať vo vytvorení elektronického dochádzkového systému k rybárskym revírom. Rybári si budú príchod na revíri zapisovať do mobilného telefónu. SRZ počíta s prechodným obdobím, keď sa budú rybárske povolenia vydávať aj v papierovej, aj v elektronickej forme.
„Členom SRZ, ktorí sú zvyknutí na prácu s počítačom či inteligentným telefónom, chceme uľahčiť rybolov. Pôjdu na ryby, ťuknú si do telefónu, automaticky ich to zapíše. Budú vedieť, na akom sú revíri, aké tam platia pravidla, budú si vedieť zapísať ulovené ryby. Rybári nebudú musieť vypisovať žiadne sumáre, systém to všetko vyhodnotí za nich,“ pripomenul tajomník SRZ.
