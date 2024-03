Eľkoninovu metódu využívajú logopédi pri deťoch s vývinovými poruchami

Zemianske Kostoľany 7. marca (TASR) - Eľkoninovu metódu využívajú pri pomoci deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou logopédi už 25 rokov. Pomáha i deťom s rôznymi vývinovými a vývojovými poruchami a po novom i s rôznym druhom zdravotného znevýhodnenia. Uviedla to riaditeľka Súkromného centra poradenstva a prevencie v Zemianskych Kostoľanoch Michaela Mojžišová na celoslovenskej logopedickej konferencii, ktorá sa konala v stredu (6. 3.) v Zemianskych Kostoľanoch.



Prostredníctvom Eľkoninovej metódy sa učí i škôlkarka Romana, ktorá má detskú mozgovú obrnu, spastickú kvadruparézu, je samostatne nechodiaca a neverbálna. Jej stav sa podľa jej mamy Romany Paulďurovej postupne zlepšuje, a to vďaka cvičeniu, rehabilitácii i Eľkoninovej metóde. "S Romankou sa túto metódu učia učiteľky už viac ako rok a neuveriteľne sa posúva. Romanka si dovtedy nevedela vytlieskať slovo, koľko má slabík, nevedela rozlíšiť, v ktorej slabike je dĺžeň, samohlásku od spoluhlásky," spomenula Paulďurová.



Romanina logopedička Bibiána Novakovová priblížila, že Romanke najskôr nastavila náhradnú augmentatívnu komunikáciu, aby mohla komunikovať s okolím, potom s ňou vytlieskala jej meno, na čo reagovala. "My sme už potom hľadali možnosti a špeciálne pomôcky tak, aby to Romanka zvládla. Teraz hľadáme ďalej, lebo vidíme rezervy. Tešíme sa, že možno to pôjde do počítačového priestoru. Ak sa Romanka naučí vnútorne čítať a bude schopná písať na špeciálnej klávesnici, tak je to zachránený život, lebo potom je schopná vzdelávať sa, a tým je schopná žiť svoj život," dodala Novakovová.



Deti sa formou Eľkoninovej metódy učia systematicky, cielene a prakticky pracovať so zvukom. Najskôr zvuk počúvať a potom ho priraďovať k nejakému písmenu alebo hláske. "Cez túto metódu sa deti učia vnútorne analyzovať slovo a spájať ho, potom si paralelne vedia rozvíjať slovnú zásobu, vedia tvoriť vety. Primárne ide o to, aby počuli najskôr zvuky a neskôr ich vedeli priradiť k písmenám," priblížila Mojžišová. Metódu podľa nej odborníci realizujú formou hry, cez krajinu slov, majstra dĺžňa, majstra slabiku, hlasulienku, bacila omyla, chameleóna, ktorý už rieši rôzne gramatické pravidlá. Využívajú ju pri deťoch od predškolského veku, deťoch s vývinovými poruchami, ale i preventívne u detí bez narušenej komunikačnej schopnosti.



Metodika sa už dostala do viacerých skupín detí, aktuálne ju odborníci implementujú i u detí so sluchovým postihnutím, odlišným materinským jazykom i v rámci predprimárneho vzdelávania.