EMAILOVÁ HROZBA: Polícia zasahuje na základných školách vo Zvolene
Páchateľ sa mal vyhrážať vystrieľaním detí voličov koaličných strán.
Autor TASR,aktualizované
Zvolen 12. marca (TASR) - Na viacerých základných školách vo Zvolene polícia vykonáva bezpečnostné opatrenia. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková. Podľa portálu tvnoviny.sk súvisí zásah polície s výhražným e-mailom, ktorý mala vo štvrtok ráno dostať jedna zo zvolenských škôl.
„Polícia aktuálne vykonáva bezpečnostné opatrenia na viacerých školách vo Zvolene. Dôvodom je ranná informácia, ktorá si vyžiadala realizáciu týchto opatrení nevyhnutných pre bezpečnosť všetkých na školách. Bližšie informácie momentálne nie je možné poskytnúť,“ uviedla Žabková.
Podľa portálu tvnoviny.sk mala jedna zo zvolenských základných škôl dostať výhražný e-mail s politickým kontextom. Páchateľ sa mal podľa portálu vyhrážať vystrieľaním detí voličov koaličných strán.
