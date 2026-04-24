Emeritný primár v bojnickej nemocnici J. Hulaj oslávil 100 rokov
Autor TASR
Bojnice 24. apríla (TASR) - Emeritný primár hematologicko-transfúziologického oddelenia (HTO) Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach Jozef Hulaj oslávil 100 rokov. Stál pri zrode miestnej transfúznej služby a je jedným z prvých hematológov a transfúziológov na Slovensku, v bojnickej nemocnici pôsobil od roku 1961 do 1991. Jubileum si pripomenul s terajšími i bývalými zamestnancami HTO v piatok.
„Základy dnešného moderného oddelenia sa začali písať už v roku 1955 v Handlovej, kde pri prvom odbere darovalo krv len 11 priekopníkov. Zlom nastal v júli 1961, keď sa pod vedením Hulaja stanica presťahovala do nových priestorov v Bojniciach,“ spomenula Zuzana Bartovičová z TSK Hospitals.
Pod odbornou taktovkou Hulaja sa podľa nej pracovisko transformovalo z malej stanice na rešpektované oddelenie, ktoré už v 70. rokoch zavádzalo špičkové metódy, ako bolo vyšetrovanie 50 krvných znakov či výroba vzácnych krvných derivátov.
Emeritný primár uviedol, že po presťahovaní do Bojníc z Handlovej prišlo na oddelenie aj 80 ľudí, po krv chodili i z Nitry, pod ktorú vtedy spadali. Dnes sa krv odoberá do plastových vrecúšok, vtedy sa krv podľa neho odoberala zo žily rovno do fliaš. Oddelenie robilo aj výjazdy do dedín. Hulaj spomenul, že pri vpáde vojsk Varšavskej zmluvy v 1968 prišiel krajský šéf a doviezol nákladné auto plné fliaš. „Tie sme poukladali na oddelenie, museli sme ich mať k dispozícii, keby sa niečo stalo,“ priblížil.
S Hulajom slúžil i kardiológ Jozef Vičan, ktorý na HTO podľa svojich slov krátko pôsobil ako mladý začínajúci lekár. „Tieto dva roky patrili medzi najkrajšie počas mojej medicínskej praxe. Veľmi rád na to spomínam, konkrétne aj na emeritného primára, ktorý ma veľa naučil. Doteraz z toho ťažím. Je pre mňa česť, že som mohol dva roky robiť s jedným z prvých hematológov a transfúziológov na Slovensku,“ skonštatoval Vičan. Skúsenosti lekár využil i pri atestácii z interného lekárstva, ktorá zahŕňa i časť hematológie. „Je to pomerne ťažká časť internej medicíny, ktorá je spojená aj s mikroskopickou diagnostikou anémie, leukémie. Mal som tak veľkú výhodu pri atestácii, pri ktorej som trochu aj druhých učil,“ doplnil.
Bojnické HTO má laboratórnu časť, hematologickú ambulanciu i transfúznu výrobu. „Zabezpečujeme transfúznu výrobu pre našu nemocnicu, ale spolupracujeme aj s inými zdravotníckymi zariadeniami, keď potrebujú krv. Transfúzne oddelenie eviduje približne 7500 darcov krvi, ročne urobíme približne 3500 odberov. Počas odberového dňa privítame od 70 do 90 darcov podľa toho, aká je náročnosť na spotrebu transfúznych liekov,“ dodala súčasná primárka Lívia Harmatová.
