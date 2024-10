Emmerovu vilu v Ružovom parku zrekonštruujú takmer za 2,8 milióna eur

Trnava 27. októbra (TASR) - Emmerova vila nachádzajúca sa v trnavskom Ružovom parku prejde rekonštrukciou takmer za 2,8 milióna eur s DPH. Zhotoviteľ rekonštrukcie si prevzal stavenisko 11. októbra. Práce majú byť dokončené najneskôr na jar 2026. Mesto Trnava o tom informovalo na svojom webe.



"V piatok 11. októbra oficiálne odovzdali pracovníci odboru investičnej výstavby Emmerovu vilu zhotoviteľovi ako stavenisko. Táto národná kultúrna pamiatka sa po zrekonštruovaní stane dominantou zrevitalizovaného Ružového parku," priblížila samospráva.



Aktuálne sa v exteriéri Emmerovej vily realizujú búracie práce a budujú sa prípojky vody a elektriny. "V interiéri budovy vykonávajú odborníci reštaurátorský výskum. Do konca roka sú plánované búracie práce v interiéri a v prípade priaznivých poveternostných podmienok bude odstránená strešná krytina a zrekonštruuje sa krov na západnej časti vily," doplnilo mesto.



Priestory Emmerovej vily (v minulosti známej aj ako Pionersky dom) slúžili dlhé roky Centru voľného času - Kalokagatii. V roku 2020 bola však vila z bezpečnostných dôvodov pre zlý technický stav zatvorená. "V roku 2022 sa mesto rozhodlo začať s procesom obnovy tejto národnej kultúrnej pamiatky. Odborníci uskutočnili doplnkový architektonicko-historický výskum, reštaurátorský prieskum a zameranie objektu, ktoré sa stali východiskom pre projekt rekonštrukcie stavby," dodala samospráva.



Projektová dokumentácia obnovy Emmerovej vily, ktorá bola vypracovaná v roku 2023, je spracovaná tak, aby poskytovala čo najväčšiu variabilitu priestorov do budúcna a mohla slúžiť viacerým funkciám. "Tento rok získal projekt obnovy oficiálne stavebné povolenie a v rámci verejného obstarávania bol vysúťažený zhotoviteľ stavby. Firma, ktorá vdýchne Emmerovej vile nový život, sa dlhodobo zameriava na obnovu historických budov po celom Slovensku," spresnilo mesto.



Emmerova vila bola vybudovaná ako záhradný pavilón medzi rokmi 1767 a 1784. V 19. storočí bol jej majiteľom starosta Trnavy Ignác Emmer. Jeho syn Kornel odkázal dom so záhradou mestu na kultúrne účely. V roku 1947 nasťahovali do objektu starobinec a o desať rokov neskôr časť priliehajúcej záhrady premenilo mesto na verejný park. Vysadili v ňom množstvo ruží a vila slúžila dlhé roky deťom.