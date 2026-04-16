Endoskopické dni v NOÚ priniesli naživo špičkovú endoskopiu
Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Vráblikov deň onkologickej gastroenterológie a Slovenské a české endoskopické dni (16. - 17. 4.) v Národnom onkologickom ústave (NOÚ) v Bratislave priniesli jedinečný pohľad na modernú gastroenterológiu v praxi. Účastníci majú možnosť sledovať endoskopické výkony v reálnom čase, zároveň sa ich priebežne pýtať na čokoľvek, čo ich zaujíma. TASR o tom informovala Martina Bencová Utešená z NOÚ.
„Vráblikov deň onkologickej gastroenterológie je jedinečný tým, že prináša priamy prenos z endoskopických sál. Odborníci počas neho naživo vykonávajú a zároveň komentujú výkony od štandardných až po komplexné metódy,“ hovorí primár oddelenia gastroenterológie NOÚ Boris Pekárek. Podľa neho ide o formát, ktorý umožňuje účastníkom vidieť medicínu v praxi v celej jej šírke. „Endoskopisti tak môžu sledovať priebeh výkonov, prípravu aj riešenie komplikácií a preniesť tieto skúsenosti do svojej každodennej praxe,“ doplnil.
Program je rozdelený do dvoch dní a prepája praktické ukážky s odbornými prednáškami. Prvý deň je venovaný najmä priamym prenosom z výkonov, ktoré dopĺňajú prednášky zamerané na aktuálne trendy v endoskopii, vrátane jej úlohy v liečbe kolorektálneho karcinómu či v rámci komplexnej onkologickej starostlivosti. Druhý deň prináša širší odborný program so zameraním na novinky v endoskopii a ich praktické využitie, štandardy vyšetrení horného tráviaceho traktu, ako aj diskusiu o komplikáciách a kvalite výkonov. Súčasťou sú aj bloky venované fungovaniu moderných endoskopických pracovísk, vzdelávaniu lekárov a zavádzaniu nových postupov do praxe.
Súčasťou programu sú aj prezentácie pôvodných vedeckých prác, kazuistiky a príklady z praxe. Nechýba ani postgraduálny kurz a samostatná sesterská sekcia, ktorá sa venuje praktickým aspektom starostlivosti o pacientov a každodennej práci zdravotných sestier v endoskopii. Podujatie má výrazný medzinárodný rozmer aj vďaka účasti zahraničných odborníkov z Londýna a Varšavy.
