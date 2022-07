Energetici zo SSD uzavrú cestu I/18 pri Žiline

Žilina 1. júla (TASR) – Energetici zo Stredoslovenskej distribučnej (SSD) v utorok (5. 7.) dopoludnia viackrát uzavrú cestu I/18 medzi Žilinou a Martinom. Dôvodom je odstraňovanie poruchy na vzdušnom elektrickom vedení vysokého napätia (22 kV), ktoré križuje cestu v blízkosti prvej svetelnej križovatky pri vstupe do Žiliny. TASR o tom v piatok informoval hovorca spoločnosti Miroslav Gejdoš.



Doplnil, že komunikácia bude v čase od 9.00 h do 11.00 h striedavo neprejazdná v dvadsaťminútových intervaloch. "Energetici natiahnu ponad cestu vodiče. Vzhľadom na bezpečnosť ide o mimoriadne náročnú prácu, preto je striedavé uzatváranie cesty nevyhnutné," podotkol Gejdoš.



"Počas búrky došlo k poškodeniu vedenia vysokého napätia, v dôsledku čoho sa zvýšil previs vodičov nad cestou. Boli tak nízko, že ich zachytil a strhol kamión," vysvetlil technik údržby SSD Ján Pončka.



Energetici naplánovali opravu na sviatočný deň, keď nepremáva väčšina nákladných áut a dopoludňajší termín vybrali s predpokladom, že dopravná špička v tomto úseku cesty vyvrcholí podvečer. "V nočných hodinách zas neumožňuje takúto závažnú opravu na úrovni vysokého napätia legislatíva. Veľmi precízne sa na to pripravujeme a vynaložíme maximálne úsilie, aby sme práce zrealizovali čo najskôr," dodal Pončka.