Kalamitný úsek vysokého napätia na Kysuciach zrekonštruovali

Nesluša 19. septembra (TASR) – Štvorkilometrový úsek vzdušného vedenia vysokého napätia medzi Neslušou a Rudinskou (okres Kysucké Nové Mesto) energetici zrekonštruovali. Podľa hovorcu Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslava Gejdoša išlo o poruchový úsek v lesnatých kopcoch, kde sa v zime nedostane žiadna technika. Rekonštrukcia prispeje k zníženiu počtu výpadkov elektriny, stála 130.000 eur.



"Poruchy sa vyskytovali takmer vždy, keď fúkal silný vietor alebo padal ťažký mokrý sneh. Vysoké stromy vtedy často padali spoza vypíleného ochranného pásma priamo na vedenie. Drevené stĺpy staré niekoľko desaťročí mali s pribúdajúcim vekom stále menšiu šancu odolávať ich náporu," priblížil hovorca.



Podľa riaditeľa divízie prevádzky a údržby energetických zariadení v SSD Radomíra Rajčániho ide o klasický kalamitný úsek v ťažko dostupnom teréne. "Technika má problémy dostať sa k vedeniu aj v lete, no a v zime je to absolútne nemožné. Všetky opravy musíme vykonávať v strmom kopci pešo a ručne," zdôvodnil.



Vedenie bude vďaka rekonštrukcii spoľahlivejšie a k výpadkom podľa hovorcu spoločnosti už nebude dochádzať tak často. "Hoci v takej exponovanej oblasti sa nedajú úplne vylúčiť. Výmena starých drevených stĺpov s neizolovanými vodičmi za betónové stĺpy s izolovanými vodičmi zvýši jeho odolnosť veľmi výrazne. A to nielen v prípade vetra a padajúcich stromov, ale napríklad aj námrazy," uviedol Gejdoš.



Celkovo v úseku vymenili 38 stĺpov. "Pohyb techniky v teréne bol extrémne komplikovaný. Museli sme použiť množstvo špeciálnej techniky vrátane kráčajúcich bagrov. Takmer nikde nebol mobilný signál a v niektorých miestach sa naši elektromontéri nevedeli spojiť ani vysielačkami," načrtol Miroslav Martinka, stavbyvedúci zo spoločnosti Enerline, ktorá bola pre SSD dodávateľským realizátorom rekonštrukcie.



Neslušu a Rudinskú postihla energetická kalamita aj v januári 2019. Vtedy boli obyvatelia bez prúdu dlhé hodiny. Elektrikári museli vymieňať v hlbokom snehu a fujavici niekoľko zlomených drevených stĺpov. Náradie im do ťažkého terénu pomáhal vytiahnuť ťažný kôň. "O tom, aké náročné to bolo, svedčí aj to, že po výstupe si vysilený kôň na niekoľko minút ľahol do snehu. Vďaka komplexnej rekonštrukcii vedenia bude podobných výpadkov oveľa menej a ich riešenie sa výrazne skráti," zdôraznil hovorca spoločnosti.