Energetická náročnosť ZŠ v Spišskom Podhradí sa zníži o 40 %

Spišské Podhradie 22. februára (TASR) - Mesto Spišské Podhradie začína v týchto dňoch s realizáciou stavebných prác na rekonštrukcii budovy tamojšej základnej školy. Informoval o tom primátor Michal Kapusta, samospráve sa podarilo získať zdroje z operačného programu Kvalita životného prostredia a projekt je určený na zníženie energetickej náročnosti budovy na Školskej ulici.



"Celý stavebný proces aj s kolaudáciou a úhradami by mal trvať do konca tohto roka. Výška nenávratného finančného príspevku je 790.000 eur, pričom celkové oprávnené náklady presiahnu 831.000 eur," uviedol primátor. Súčasťou prác je zateplenie obvodového plášťa a strechy, vďaka izolácii a podkopaniu základov dôjde tiež k odstráneniu vlhkosti a nainštaluje sa tiež rekuperácia v školskej kuchyni. Dôjde aj k výmene 180 svietidiel a 200 okien a zavedie sa teplá voda do každej učebne.



"Po skončení prác by mala byť úspora energií na úrovni viac ako 40 percent. Škola bola postavená v roku 1956, je v celkom dobrom stave, prešla obnovou pred 20 rokmi, avšak už ani to nestačí na dnešné pomery. Plynové kotly majú už 17 rokov a ceny energií stále stúpajú. Cieľom je teda hlavne úspora energií a tiež odstránenie vlhkosti zo základov a suterénu," zdôvodnil realizáciu projektu Kapusta.



Rekonštrukcia bude prebiehať aj počas vyučovacieho procesu, pričom v škole sa učí cca 350 detí. Práce teda budú stavbári realizovať skôr v exteriéri počas školského roka, interiér bude nasledovať počas prázdnin. Primátor dodal, že firma, ktorá zvíťazila vo verejnom obstarávaní, by si mala prevziať stavenisko v najbližších dňoch.