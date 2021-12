Energetické centrum Vihorlat v Snine odpad spaľovať nebude

Snina 16. decembra (TASR) – Splyňovacie elektrárne spoločnosti Green Power SV v Snine, označované aj ako Energetické centrum Vihorlat, odpady spaľovať nebudú. Vyplýva to z rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR, ktorým zastavili konanie posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) s tým, že navrhovateľ vzal svoj zámer späť. Mesto i okres tak naďalej ostane bez spaľovne odpadov.



"Konanie EIA sa naša spoločnosť rozhodla zastaviť z dôvodu, že sme sa rozhodli upustiť od zámeru tak, ako bol definovaný v predmetnom konaní," uviedol pre TASR za Green Power SV Peter Jakub.



Podľa projektového zámeru mala spoločnosť záujem rozšíriť palivovú základňu svojich dvoch dcérskych spoločností Pyrolýza 5 a Pyrolýza 6, prevádzky ktorých skolaudovali v roku 2014 pre výrobu elektriny z biomasy, o tuhé alternatívne palivo (TAP) a tuhé druhotné palivo (TPD). Biomasa mala predstavovať už len doplnok, respektíve záložnú vstupnú surovinu v prípade výpadku "odpadových" palív. Prevádzka Energetického centra Vihorlat mala slúžiť pre kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla, pričom elektrinu mali dodávať do siete Východoslovenskej distribučnej (VSD), tepelnú energiu do miestnej teplárne v Snine. "Maximálna sumárna spracovateľská kapacita prevádzky Energetického centra Vihorlat bude po realizácii navrhovanej činnosti predstavovať 15.200 ton ročne," uvádza sa v spomínanom zámere.



Ako TASR informoval tlačový odbor ministerstva vnútra, prevádzka Pyrolýza 5 získala povolenie na spaľovanie biomasy v septembri 2015 a mala fungovať do marca 2016. "V okrese Snina sa aktuálne nenachádza žiadna funkčná spaľovňa v zmysle zákona o ovzduší," doplnil s tým, že drevospracujúce firmy v okrese Snina síce využívajú odpadové drevo z vlastnej činnosti na vykurovanie vlastných objektov, prípadne na sušenie v sušičkách dreva, v zmysle zákona o ovzduší však tieto prevádzky nie sú spaľovňami.