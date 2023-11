Aktivisti zo Sliača pripravujú swap oblečenia, chcú mu dať druhú šancu

Sliač 14. novembra (TASR) - Výmena vyradených odevov, topánok i doplnkov bude súčasťou novembrového swapu oblečenia v Sliači vo Zvolenskom okrese. Hlavným cieľom je dať nepoužívaným a stále zachovaným veciam druhú šancu. TASR to potvrdila Lenka Slavkovská z občianskeho združenia Ši a nechaj šiť, ktoré podujatie organizuje.



Dodala, že prvý verejný swap bude vo štvrtok 16. novembra od 16.00 do 18.30 h v dielni občianskeho združenia. Princíp je podľa nej jednoduchý. Záujemcovia si za oblečenie i doplnky, ktoré prinesú, môžu ďalšie kusy odniesť domov. Objasnila, že ak ľudia textil nosiť nechcú, nemusia. "Môžu si prísť veci pozrieť a aj niečo zobrať," zhrnula. Oblečenie, ktoré ostane, posunie občianske združenie na sliačsku charitu.



Slavkovská ďalej uviedla, že v dielni začala v septembri tohto roka pracovať jedna členka, ktorá je v nej zamestnaná. "Takisto k nám už pravidelne chodí trikrát do týždňa aj Aďka s Downovým syndrómom, ktorá pomáha pri aktivitách," podotkla. Združenie tiež na jeseň začalo spolupracovať s najväčším trhoviskom s odpadom. To ich potom prepojilo s lučeneckou firmou, ktorá im darovala jednu tonu koženého odpadu. Z tohto odpadu potom aktivisti v Sliači šili ľadvinky.



Ciele občianskeho združenia Ši a nechaj šiť sú ochrana životného prostredia recykláciou textilu a zapájanie do týchto aktivít ľudí so zdravotným postihnutím. Poukazovať chcú aj na šírenie osvety v oblasti znečisťovania prírody a podporovať aktivity, ktoré sa venujú ekológii.



Občianske združenie vzniklo v roku 2019. "Našou hlavnou činnosťou je stretávanie sa, šitie, organizovanie workshopov, páranie ľadviniek a práca s ľuďmi so špeciálnymi potrebami," ukončila.