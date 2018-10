Aktivistom sa nepáči plánovaná výstavba pri vodnom zdroji Šamorín

Ako uviedla za OZ Táňa Kratochvílová, pod Šamorínom je totiž obmedzená dotácia podzemnej vody z Dunaja, na ústí Žitného ostrova uberá zo zásob pitnej vody zas Slovnaft.

Šamorín 10. októbra (TASR) – Aktivisti z občianskeho združenia (OZ) Za našu vodu kritizujú spôsob vyhlasovania ochranných pásiem vodných zdrojov. Nepáči sa im, že neďaleko vodného zdroja pri Šamoríne je plánovaná výstavba obytného komplexu, čo bude mať za následok znemožnenie rozšírenia ochranných pásiem.



Ako uviedla za OZ Táňa Kratochvílová, pod Šamorínom je totiž obmedzená dotácia podzemnej vody z Dunaja, na ústí Žitného ostrova uberá zo zásob pitnej vody zas Slovnaft. V Kalinkove je podľa nej v súčasnosti už znížená kvalita vody, a preto sa z neho berie iba minimálne množstvo pitnej vody z jednej studne.



V súčasnosti sa teda podľa nej využíva veľmi málo vody z vodného zdroja Šamorín. Pokiaľ by chcela Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) využívať celý jeho potenciál, musí rozšíriť ochranné pásma v okolí zdroja. OZ upozorňuje na to, že ministerstvo životného prostredia najprv povolilo zmenu ochranných pásiem, neskôr však rozhodlo o zrušení svojho rozhodnutia, pričom žiada BVS upraviť svoje plány na rozšírenie ochranných pásiem podľa územných plánov Hamuliakova napriek tomu, že tieto zahŕňajú developerský projekt na výstavbu obytného komplexu.



Ako doplnila Kratochvílová, „ministerstvo životného prostredia žiada v procese vodoprávneho konania nezákonné požiadavky na doplnenie podkladov z BVS, čím odhalilo svoje skutočné ciele uprednostniť súkromný záujem pred celospoločenským. Ilustrovať sa to dá hlavne na bode, kde žiada zosúladiť štátom oponovanú a ministrom podpísanú správu so správou vypracovanou účelovo pre súkromnú spoločnosť“.



OZ upozorňuje, že ak sa konanie o ochranných pásmach Šamorín preruší, pravdepodobne sa definitívne odštartuje proces výstavby v chránenom území. Zámery výstavby v tejto oblasti podľa OZ neobsahovali potrebné správy posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).