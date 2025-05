Arborétum Mlyňany otvorilo svoju hlavnú sezónu

Vieska nad Žitavou 21. mája (TASR) - Arborétum Mlyňany vo Vieske nad Žitavou v okrese Zlaté Moravce otvorilo svoju hlavnú sezónu. Ako informovalo, návštevníkov v nej čakajú viaceré novinky i výstava fotografií.



Arborétum ponúka takmer 2000 taxónov drevín z rôznych kútov sveta. „Pribudli nám napríklad nové výsadby rododendronov v blízkosti kaštieľa. V týchto dňoch sú najväčším lákadlom pre návštevníkov. Neskôr sú to ruže a svoje čaro má aj jeseň, ktorá hýri pestrými farbami. Nápor návštev, najmä školských zájazdov, očakávame v najbližších dňoch a v júni,“ uviedla vedúca organizačnej zložky Arborétum Mlyňany Ústavu ekológie lesa SAV Jana Konôpková. V budúcnosti by mala v Arboréte vyrásť kaviareň pre návštevníkov i nové kongresové centrum. „Verím, že sa nám podarí získať financie napríklad z plánu obnovy,“ doplnila riaditeľka Ústavu ekológie lesa SAV Ľubica Ditmarová.



Arborétum Mlyňany ročne navštívi okolo 40.000 návštevníkov zo Slovenska aj zahraničia. Veľkému záujmu sa tešia najmä kvitnúce dreviny, ktoré je tu možné vidieť aj v zimných mesiacoch. K najväčším atrakciám patrí aj najvyšší a najmohutnejší strom arboréta sekvojovec mamutí a borovica Bungeho. „Tento rok sme v arboréte zasadili aj semienka národného stromu Salvádorskej republiky Maquilishuat. Je to exotická drevina, ktorú sme zasadili za účasti honorárneho konzula Salvádorskej republiky Igora Moravčíka a veľvyslankyne Salvádorskej republiky Julie Villataro,“ povedala Konôpková.



Ako pripomenula, v nedávno zrekonštruovanom kaštieli v areáli arboréta bola sprístupnená výstava fotografií Tibora Kužela, ktorý fotil tamojšie rastliny vo všetkých ročných obdobiach. „Výstava jeho prác bola inštalovaná in memoriam ako spomienka na jeho mimoriadne vnímanie krás tohto výnimočného miesta,“ doplnila Konôpková.