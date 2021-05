Biologický odpad v Žarnovici a okolí bude zbierať mobilná kompstáreň

Žarnovica 5. mája (TASR) – O biologicky rozložiteľný odpad z mesta Žarnovica a šiestich okolitých obcí v jeho spádovej oblasti by sa od jari 2022 mala starať mobilná kompostáreň. Pre TASR to potvrdil konateľ Mestského podniku služieb (MsPS) Žarnovica Eduard Klembala.



„Princíp fungovania kompostárne je založený na zbere materiálu vhodného na kompostovanie, kde je nutné dodržať jednotlivé frakcie zloženia pre kompostovanie. Traktor ťahá mobilnú kompostáreň s hydraulickou rukou a váhou, kde dochádza k plneniu mobilnej kompostárne a drveniu materiálu,“ vysvetlil Klembala. Ako dodal, z mobilnej kompostárne bude materiál následne ukladaný do vakov, v priebehu ôsmich až 10 týždňov z neho vznikne kompost.



Projekt, ktorý dotáciou vo výške viac ako 278.000 eur podporilo Ministerstvo životného prostredia SR, okrem Žarnovice zastreší aj šesť okolitých obcí v spádovej oblasti mesta. „Kompostovanie je plánované aj v obciach Veľké Pole, Píla, Dolná Ždaňa, Rudno nad Hronom, Voznica a Hodruša – Hámre,“ uviedol Klembala s tým, že spolu s mestom ide o oblasť s približne 11.000 obyvateľmi.



Začiatok realizácie zberu odpadu a kompostovania v mobilnej kompostárni plánuje MsPS Žarnovica od apríla 2022, ročne chce týmto spôsobom vyzbierať minimálne 300 ton odpadu. Samotné kompostovanie plánuje uskutočňovať na pozemku nad areálom MsPS Žarnovica rovnako ako na pozemkoch vyhradených nad jednotlivými obcami.