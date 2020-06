Bobrom sa na Orave darí, napočítali tam viac ako 50 rodín

Námestovo 22. júna (TASR) – Bobrom sa na Orave darí, v súčasnosti ich tam žije 50 až 100 rodín. Poukázal na to šéf Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Horná Orava Dušan Karaska.



"Najväčšia populácia bobrov je na hornej Orave - v Oravskej kotline, v okolí Oravskej priehrady a na jej väčších prítokoch. Naopak, najmenej bobrov je na dolnej Orave v okrese Dolný Kubín. Ich väčšiemu rozšíreniu z hornej Oravy bránia bariéry, akými sú múry tvrdošínskej a Oravskej priehrady," priblížil Karaska. Postupne sa však podľa neho bobry dostávajú aj na dolnú Oravu. Vyskytujú sa v okolí Párnice, Veličnej či Oravskej Poruby.



Bobrom sa na Orave darí vďaka dvom faktorom, prvým sú vhodné podmienky. "V Oravskej kotline je rovinaté územie, nejde o horské riavy a bystriny. Často sú to hlbšie toky, kde si môžu vybudovať hrádzu alebo vyhĺbiť nory do strmých brehov," uviedol šéf správy hornooravskej CHKO. Ďalším faktorom podľa neho je, že bobor je v celej strednej Európe chránený druh. Jeho likvidácia je možná len z výnimočných dôvodov, napríklad keď sa dostane do miest, kde nemôže trvalo žiť. Aj vtedy sa však skôr uprednostňuje jeho prenesenie.



Karaska vysvetlil, že bobor vyhľadáva hlavne lokality s väčšími vodnými tokmi, kde voda tečie pokojne, prípadne stojacu hladinu. V menších tokoch, kde bobor nemôže plávať, stavia aj pár desiatok metov dlhé hrádze, ktoré vytvárajú jazierka. "Tieto jazierka sú veľmi zaujímavé, bobor je krajinný inžinier, staviteľ. Bez vysokej školy, bez stavebného povolenia, bez projektu dokáže len svojimi pazúrmi a zubami vybudovať také dokonalé dielo, že aj odborník na vodné stavby sa udiví," zhodnotil.



Bobrie jazierka majú podľa Karasku pozitívny význam aj pre prírodu. Môžu sa tam rozmnožovať viaceré druhy živočíchov - ryby, obojživelníky aj rôzne druhy bezstavovcov. "To vytvára potravinový reťazec, pretože to môže prilákať volavku, vydru či bociana čierneho, ktoré sa týmito vodnými živočíchmi živia," objasnil Karaska.