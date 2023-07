Bocianom sa v Poloninách darí, počet mláďat v hniezdach stúpol

Snina 18. júla (TASR) - Bocianom sa v Poloninách darí, počet mláďat oproti vlaňajšku stúpol takmer o 30. Vyplýva to z tohtoročného monitoringu hniezd bociana bieleho v okrese Snina. O jeho výsledkoch informovala Správa Národného parku (NP) Poloniny na svojej webovej stránke.



"V celom okrese bolo obsadených 56 hniezd, z toho 48 hniezdiacich párov vyviedlo 139 mláďat. Je to najvyšší počet mláďat, odkedy sme začali s pravidelným monitoringom hniezd," uvádzajú ochranári, ktorí skúmajú početnosť bocianov už od roku 2003. Pred desiatimi rokmi vyviedli bociany na svet len 50 mláďat.



Najviac obsadených hniezd bolo tento rok v obci Dlhé nad Cirochou, a to konkrétne 15. Narodilo sa tam aj najviac mláďat, ochranári ich narátali 32. Nasledujú obce Ulič so 17 mláďatami a Pichne, kde priviedli na svet 14 jedincov. Najviac mladých bocianov na jednom hniezde bolo v obci Klenová, narodilo sa ich tam päť.



"O niekoľko dní sa mladé bociany začnú učiť lietať. Každoročne sa pri rozlietavaní poraní niekoľko z nich," upozorňuje Správa NP Poloniny. V prípade nálezu takéhoto bociana, ale aj iných chránených živočíchov je potrebné túto skutočnosť oznámiť na čísle 0911 011 382 alebo na linku 112. V zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny je spoločenská hodnota bociana bieleho 3000 eur.