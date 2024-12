Bojnická zoo je otvorená i počas sviatkov

Bojnice 23. decembra (TASR) - Národná zoologická záhrada v Bojniciach je otvorená celoročne, výnimkou nie sú ani vianočné sviatky, Nový rok či sviatok Troch kráľov. Posledný vstup do zoo je o 15.00 h, návštevníci sa môžu po nej pohybovať do 16.00 h. Pre TASR to uviedla vedúca odboru marketingu a propagácie zoo Andrea Klasová.



Zimný režim v zoo sa od toho počas ostatných mesiacov veľmi nelíši. "Zvieratá máme zazimované, no nie je to tak, že by návštevníci neuvideli žiadne. Zazimovaných je približne desať až pätnásť percent, hlavne teplomilného vtáctva. Ostatné zvieratá majú na výber, či chcú byť vo vnútri alebo vonku. Návštevníci tak môžu vidieť v snehu zebry, slony či pandy červené, ktoré pochádzajú z Himalájí, takže chladné počasie je pre nich ideálne," priblížila Klasová.



Stravu majú zvieratá v zime podľa nej prispôsobenú podľa svojho druhu. "Regulujeme výživové hodnoty, strava je pre niektoré výdatnejšia, pre niektoré menej. Záleží i na tom, či je hniezdiace obdobie," podotkla.



Medvede v bojnickej zoo sa aj túto sezónu ukladali na zimný spánok. "Na jednej strane medveď vyhľadáva pokoj, ktorý relatívne v tomto období má, keďže je v zoo menej návštevníkov a hluku. Na druhej strane, ak má dostatok potravy, nemá potrebu zaspávať. Vo voľnej prírode je potravy menej, preto radšej na určitý čas zaspí," ozrejmila Klasová.



Ošetrovateľky podľa nej skúšajú dať medveďom v zoo menej potravy a prispôsobiť im tak režim voľnej prírode. "Aj sa im to darí a medvede zaspávajú nie na celý, ale nejaký čas. Zvieratá si tak určitým spôsobom i oddýchnu," dodala.