Bojovať s horúčavami i dažďom pomáha Veľkému Krtíšu projekt

Veľký Krtíš 30. marca (TASR) - Extrémne horúčavy, dlhodobé suchá, prívalové dažde, záplavy či zvýšené riziko lesných požiarov identifikoval vo Veľkom Krtíši projekt Únie miest Slovenska (ÚMS) Klimasken. Ukazuje, ako konkrétne mestá na Slovensku reagujú na klimatickú krízu a ako o nej hovoria so svojimi obyvateľmi. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.



Prednosta Veľkého Krtíša Marián Balko uviedol, že pre mesto je Klimasken dôležitým krokom, aby vedeli identifikovať slabé miesta a systematicky pracovať na zlepšovaní podmienok pre život. „Dáva nám to nástroj, ako plánovať s ohľadom na budúcnosť a zároveň lepšie komunikovať s občanmi, prečo sú niektoré opatrenia nevyhnutné,“ povedal.



Projekt vznikol v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) a s členským mestom ÚMS Veľký Krtíš. To dlhodobo čelí dôsledkom klimatických extrémov. Na základe výstupov mesto vypracovalo návrh adaptačných opatrení. Zahŕňajú výsadbu zelene, tieniace prvky, zadržiavanie dažďovej vody i zlepšenie hospodárenia s vodou. Súčasťou sú opatrenia na znižovanie emisií a energetickej náročnosti, ako je podpora obnoviteľných zdrojov energie či elektromobility.



Spoluzakladateľka a odborná garantka INCIEN Ivana Maleš poznamenala, že Klimasken je nástroj, ktorý prekladá klimatickú vedu do jazyka miest a obcí. „Na základe reálnych dát pomáhame mestám pochopiť, aké klimatické hrozby ich čakajú, aké majú možnosti a kde majú začať,“ reagovala. Doplnila, že to nie je len analýza, ale aj praktický podklad pre rozhodovanie, plánovanie investícií a zlepšovanie kvality života obyvateľov.



Piršelová dodala, že klimatická zmena v mestách má priamy vplyv na zdravie, bezpečnosť, komfort a majetok občanov. „Mestá ako centrum spotreby a konzumu nesú svoj podiel zodpovednosti. Rovnako sú k ľuďom najbližšie a majú možnosť presadzovať reálne, citeľné riešenia klimatickej krízy,“ povedala.