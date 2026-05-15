Dážďovníky skalné v Michalovciach ochránili pred stavebnými prácami
Dážďovník skalný hniezdi na bytovke, ktorá zostala nedostavaná takmer 40 rokov, od roku 2021.
Autor TASR
Michalovce 15. mája (TASR) - Dážďovníky skalné budú môcť aj tento rok hniezdiť v jedinej známej lokalite svojho výskytu na Slovensku v Michalovciach. Ohrozenie hniezd celej populácie tohto vzácneho druhu u nás, spôsobené začiatkom stavebných prác na rozostavanej bytovke, sa podarilo v uplynulých dňoch odvrátiť. Ako informovala Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko na sociálnej sieti, prispela k tomu spolupráca ochranárov, úradov, vlastníka objektu aj miestnych obyvateľov.
Dážďovník skalný hniezdi na bytovke, ktorá zostala nedostavaná takmer 40 rokov, od roku 2021. Podľa ochranárov sa na objekte aktuálne nachádza približne 20 jedincov. Obavy vyvolalo začatie montáže lešenia na strane budovy, kde vtáky hniezdia. „V Michalovciach sa tak rozbehol boj s časom v snahe zastaviť stavbu lešenia, aby nepokrylo celú stenu, a rozobrať jeho spodnú časť, keďže sú známe prípady z iných krajín, kde už lešenie viedlo k opusteniu hniezdísk dážďovníka skalného,“ uviedli ornitológovia.
Do riešenia situácie sa podľa ochranárov zapojil okresný úrad, Štátna ochrana prírody SR, Slovenská inšpekcia životného prostredia aj mesto Michalovce. Výrazne pomohli aj obyvatelia mesta, ktorí na práce upozornili. „Nebyť tohto hlásenia, mohli sme sa o situácii dozvedieť neskoro, keď by už lešenie stálo pri celej stene a škody mohli byť oveľa väčšie. Našťastie sa vďaka ústretovosti vlastníka a staviteľa podarilo stavbu lešenia včas zastaviť a dnes je stena opäť bez lešenia,“ uviedli ochranári. Dodali, že dážďovníky tak môžu nerušene hniezdiť, čo podľa nich potvrdili aj prvé vtáky zalietavajúce do hniezdnych otvorov.
S vlastníkom objektu sa zároveň ornitológovia dohodli na príprave opatrení, ktoré by mali umožniť ochranu dážďovníkov skalných aj počas pokračovania stavebných prác po skončení hniezdnej sezóny. Inšpirovať sa chcú skúsenosťami ornitológov zo Švajčiarska a Španielska.
