Dni TANAP-u ukážu pestrosť národného parku

Zuberec 2. mája (TASR) - Pestrosť územia Tatranského národného parku (TANAP) a činnosť jeho zamestnancov predstavia od štvrtka do soboty 4. mája počas Dní TANAP-u. Budú sa konať vo viacerých lokalitách, vo štvrtok je pre verejnosť pripravený program v kultúrnom dome v Zuberci na Orave. Informovali o tom zo Správy TANAP.



Prvá časť podujatia je venovaná školskej mládeži. Na žiakov oravských škôl v závere prvého májového pracovného týždňa čaká osem zastavení, v rámci ktorých sa počas dvoch dní dozvedia viac o prírode a jej ochrane. "Prostredníctvom Dní TANAP-u sa vynasnažíme o dve veci - poukázať na vzácnosti prírody najstaršieho národného parku na Slovensku a predstaviť činnosť našej organizácie. Navyše, TANAP si tento rok pripomína 75. výročie založenia, čo je výborný impulz pre niečo takéto," vysvetlil Igor Stavný z oddelenia environmentálnej výchovy Správy TANAP.



V kultúrnom dome v Zuberci si návštevníci vo štvrtok vypočujú prezentácie pracovníkov správy národného parku, vrátane tých, ktorí pôsobia priamo v tejto časti Tatier. Spoločne so strážcom prírody nazrú i do sveta zvierat prostredníctvom záberov z fotopascí. Vstup je voľný.



V sobotu pokračuje podujatie v oblasti Vysokých Tatier a Liptova. Tu sa formou vychádzok so sprievodcom účastníci dozvedia viac priamo od odborných pracovníkov. V ponuke budú viac i menej známe miesta a pracoviská, ako napríklad Expozícia tatranskej prírody, Stredisko starostlivosti o genofond rýb či Stredisko starostlivosti o genofond drevín. Všetky miesta budú účastníci spoznávať aj s výkladom o okolitej prírode. Miesto na vychádzku je potrebné si vopred rezervovať.



Dni TANAP-u sa konajú po prvýkrát od jeho vzniku.