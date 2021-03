Do Hodiny Zeme sa zapoja aj mestá Banskobystrického kraja

Banská Bystrica 27. marca (TASR) – Do tohtoročnej iniciatívy Hodina Zeme sa v sobotu večer zapoja aj viaceré mestá v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK). Do úplnej tmy sa tak od 20.30 do 21.30 h ponoria dominanty v Banskej Bystrici, Brezne, Rimavskej Sobote, Banskej Štiavnici či v Lučenci, informujú samosprávy na sociálnej sieti.



V Banskej Bystrici už tradične zhasne osvetlenie radnice i Hodinovej veže, do tmy sa na hodinu ponoria aj dominanty mesta Brezno. V Banskej Štiavnici sa k projektu pripojilo Slovenské banské múzeum, ktoré zhasne osvetlenie na ikonickom Novom zámku.



Samospráva Rimavskej Soboty na problematiku klimatickej zmeny poukáže zhasnutím verejného osvetlenia na Ulici L. Svobodu a v lokalitách Kurinec a Včelinec. Do celosvetovej výzvy sa zapojí aj mesto Lučenec. „Synagóga, Divadlo B. S. Timravy, kino Apollo, mestský úrad a iné budovy budú pripomínať, že je veľmi dôležité nielen zamyslieť sa, ale hlavne aj niečo urobiť v prospech našej planéty,“ uviedla na sociálnej sieti primátorka Alexandra Pivková.



Hodina Zeme je najväčšou celosvetovou kampaňou, ktorá sa zaoberá zvýšením povedomia verejnosti v oblasti klimatickej zmeny. Zhasnutím svetla na jednu hodinu vyzýva ľudí k spoločnej zodpovednosti za budúcnosť planéty. Projekt odštartoval v roku 2007 v austrálskom Sydney, Slovensko sa doň oficiálne zapája od roku 2011.