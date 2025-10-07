< sekcia Regióny
Do projektu SadOVO sa zapája ďalších šesť škôl
Autor TASR
Krupina 7. októbra (TASR) - Exkurziou v ovocnom sade Papuľka v Krupine sa začína v utorok vzdelávací workshop projektu SadOVO, ktorý organizuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Témou workshopu určeného pre školy, ktorý bude prebiehať vo Vzdelávacom centre Zaježová vo Zvolenskom okrese, je ochrana starých a krajových odrôd ovocných drevín.
„Projekt SadOVO prináša do škôl staré odrody ovocných stromov, ktoré sú naším prírodným a kultúrnym dedičstvom. Takýmto spôsobom sa snažíme v spolupráci so školami toto dedičstvo obnovovať a zachovávať,“ priblížila pre TASR koordinátorka projektu Katarína Lepešková. Projekt má podľa nej aj ďalší rozmer, a to prepájanie škôl navzájom. Do projektu sú totiž zapojení žiaci a žiačky zo špeciálnych škôl, zo sociálne znevýhodneného prostredia a z bežných škôl.
Lepešková priblížila, že aktuálne ide už o ôsmy ročník projektu. Vďaka nemu pribudne k už realizovaným 68 sadom ďalších šesť. Tento rok sa na kurze zúčastňujú žiaci z Michaloviec, zo Sobraniec, z Jelšavy, Handlovej, Gbiel a Malaciek.
Workshop sa začína exkurziou v Krupine. „Vysádzali sme tu tzv. Jedlý ostrov, ktorý je tiež súčasťou našich projektov, kde v rámci spolupráce so samosprávami vytvárame jedlé komunitné sady a genofondovo bohaté priestory,“ poznamenala Lepešková s tým, že táto lokalita je známa najmä pestovaním čerešní.
Program bude v ďalších dňoch pokračovať v Zaježovej. Na žiakov a učiteľov čakajú rôzne praktické aktivity, ktoré im pomôžu svoj sad využívať nielen na záchranu ovocných druhov, ale aj na praktické učenie vonku. Venovať sa budú aj inkluzívnym témam.
„Budeme mať ovocinársku prechádzku po Zaježovej, kde si ukážeme odrody starých jabloní a hrušiek,“ priblížila Lepešková s tým, že zaoberať sa budú aj plánovaním školských sadov a príprave materiálov pre rovesnícke vzdelávanie. Kurz uzavrú plodobraním a testovaním týchto vzdelávacích programov. Lepešková dodala, že účastníkov čaká týždeň plný ovocinárskych aktivít, počas ktorého sa budú učiť staré odrody aj rozpoznávať.
