Dolný Kubín zdobia desaťtisíce kvitnúcich cibuľových kvetov

Dolný Kubín 4. mája (TASR) – Dolný Kubín skrášľuje nová kvetinová výsadba. V záhonoch kvitnú desaťtisíce cibuľových kvetov, ktoré samospráva začala postupne sadiť už v rokoch 2019 a 2020. Kvety by mali mesto skrášľovať do konca mája. TASR o tom informoval Martin Buzna z dolnokubínskej radnice.



Cibuľoviny vysádzali šetrným spôsobom - ide o tzv. výsadbu do trávnika. „Trávnik sme podvihli mechanicky železnými kotúčmi. Pod drň, čo sa takto vytvorí, sa vložia cibuľoviny a trávnik sa následne vráti naspäť. Až do kvitnutia v jarných mesiacoch vyzerá ako bežný trávnik," uviedol vedúci odboru miestneho hospodárstva na dolnokubínskom mestskom úrade Miroslav Kosmeľ. V máji po odkvitnutí kvetov je trávnik opäť možné normálne využívať.



Samospráva chce výsadbou zatraktívniť a skrášliť trávnaté plochy v rôznych častiach mesta. Kvety budú rásť minimálne počas nasledujúcich piatich rokov. V meste je dohromady deväť kvetinových záhonov.



Okrem záhonov s cibuľovými kvetmi sa v meste bežne v máji vysádzajú aj letničky, ktoré kvitnú až do jesene. Po nich nasledujú dvojročné rastliny, ako napríklad sirôtky. Celkové náklady na výsadbu počas dvoch rokov nepresiahli sumu 10.000 eur, zdôraznil Buzna.



Ako doplnil dolnokubínsky primátor Ján Prílepok, na radnici sa rozhodli vytvoriť mapu Rozkvitnutý Kubín s kvetinovými záhonmi. Dolnokubínčanom i návštevníkom mesta pomôže nájsť každý z viac ako 43.000 zasadených kvetov. „Aj takýmto spôsobom chceme ľuďom spríjemniť prechádzku naším mestom," povedal primátor.