Druhá časť ručného kosenia Jaseniny je naplánovaná na jeseň

Autor TASR
Poltár 11. augusta (TASR) - Časť Chráneného areálu Jasenina, ktorá sa nachádza pri Ďubákove v Poltárskom okrese, pracovníci počas leta ručne pokosili. Druhú časť kosenia naplánovali na september alebo na október tohto roka. TASR o tom informoval botanik Správy Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina Martin Matúš.
Dodal, že pokosenú a vysušenú biomasu z lokality odniesli. „Pokosená plocha predstavovala výmeru približne 0,5 hektára,“ objasnil. Druhé kosenie opäť zabezpečia pracovníci zo správy a členovia dobrovoľnej stráže prírody. Toto opatrenie je pre zachovanie slatinno-rašelinnej vegetácie v lokalite i pre odstraňovanie nahromadenej biomasy z plochy.
Pre absenciu obhospodarovania územia postupne zarastajú vzácne rastlinné spoločenstvá vŕbovými krovinami a mladými jelšami. Podľa Štátnej ochrany prírody SR by bez pravidelnej aktívnej redukcie tejto sukcesie územie postupne stratilo svoj pôvodný charakter a hodnotu. Postupne by otvorené plochy obsadili vlhkomilné dreviny.
Najvzácnejším a zároveň najzaujímavejším chráneným zraniteľným druhom v Chránenom areáli Jasenina je mäsožravá rosička okrúhlolistá. V skutočnosti sa však živí len hmyzom a od júla do augusta kvitne ružovými a bielym kvetmi. Hmyz láka na listy, ktoré sú rozšírené, červeno sfarbené a pokryté chĺpkami, na ktorých sa tvorí lepkavá kvapôčka obsahujúca sladkú látku. Mäsožravý spôsob obživy si rosička vyvinula v dôsledku nedostatku živín v kyslých biotopoch, kde rastie. „Letnému koseniu predchádzala bližšia lokalizácia jednotlivých trsov rosičky okrúhlolistej, aby sme sa jej pri kosení vyhli,“ vysvetlil Matúš.
V okolí Jaseniny sa nachádzajú tabule, ktorými Štátna ochrana prírody návštevníkov upozorňuje na zakázané činnosti. Chránený areál vyhlásili v roku 1990 na územnú ochranu pôvodnej slatinno-rašelinnej vegetácie. Platí v ňom štvrtý stupeň ochrany. Rastie tu niekoľko chránených a ohrozených druhov rastlín z čeľade vstavačovitých, z drevín na tomto území rastie vŕba trojtyčinková, ktorá sa tam vyskytuje v jednej z najsevernejšie položených lokalít. V chránenom areáli je pohyb návštevníkov zakázaný.
