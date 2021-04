Handlovčania si na bezobalové nakupovanie ešte len zvykajú

Handlová 29. apríla (TASR) - Ľudia, ktorí nemajú skúsenosti s nakupovaním v bezobalových obchodoch, by s ním mali začať postupne a najskôr robiť menšie nákupy. Radí to Jaroslava Longauerová, majiteľka tohto typu obchodu v Handlovej. Tamojší obyvatelia sú podľa nej konzervatívni a na tento druh nákupov si zatiaľ len zvykajú.



Bezobalový obchod Nebal.to funguje v Handlovej len od konca decembra minulého roka, Longauerová ho otvorila spolu so svojím priateľom po tom, ako začali bývať sami a zistili, koľko veľa odpadu vyprodukujú. O túto tému sa preto začali zaujímať a nakupovať chodili do podobného obchodu v Prievidzi, čo znamenalo i cestovanie.



Podobných obchodov na Slovensku ešte nie je veľmi veľa, a preto bude potrebné ľudí v tomto smere ešte vzdelávať. „Pri tom množstve supermarketov, ktoré máme, a tým, že sa populácia na svete neustále zväčšuje, to bude určite nutné," podčiarkla Longauerová.



Čo sa týka nakupovania, Handlovčania sú podľa nej dosť konzervatívni, na nákupy bez obalov si preto zvykajú postupne. „Našťastie k nám chodia ľudia, ktorí už bezobalové obchody poznajú a naučili sa sem chodiť aj tí, ktorí to predtým nepoznali. Našli si tu svoju potravinu, ktorá ich zaujala, a chodia si ju sem pravidelne dopĺňať," priblížila.







S nákupmi môžu záujemcovia začať postupne, priviesť môžu i svoje deti, čím ich takto i niečomu novému naučia. „Prvým krokom je prísť a pozrieť sa, čo ponúkame. Možno začať čapovanou drogériou. Nemusia prísť na veľký nákup hneď po prvý raz, stačí prísť, popozerať sa, že tu je soľ, kuskus, ryža, strukoviny, sušené ovocie, ktoré bežne kupujú, porozmýšľajú nad tým a nabudúce si prinesú vlastný obal, do ktorého im to naberieme," spomenula Longauerová.



Miesto v bezobalových obchodoch majú popri potravinách aj ekologické čistiace prostriedky či drogéria. Tieto ekologické produkty začína podľa majiteľky využívať čoraz viac ľudí, keďže tak nezaťažujú životné prostredie. „Ľudia si neuvedomujú, že bez obalu môžu nakúpiť i sprchové gély, aviváže alebo pracie gély. Väčšinou ich obaly nemôžete zrecyklovať, keďže obsahujú nejaké škodlivé látky," priblížila.



Handlovský obchod sa snaží nezaťažovať životné prostredie i pokladničnými blokmi, keďže sa nemôžu recyklovať. „Náš obchod funguje na tom princípe, že si môžete po zaplatení blok poslať na e-mail alebo vám ho vytlačíme. Som však rada, že ľudia si vyberajú skôr tú prvú možnosť, čo je pre nás ekonomicky výhodnejšie," dodala Longauerová.



Nebal.to plánuje do budúcna svoj sortiment rozšíriť ešte o koreniny a čaje, tiež o ďalšie druhy čapovanej drogérie, strukovín, orieškov či sladkostí.