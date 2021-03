Handlovská karanténna stanica má nové logo i web

Handlová 26. marca (TASR) - Karanténna stanica v Handlovej má nové logo i internetovú stránku. Dopomôcť majú k rýchlejšej adopcii psov, ktorí tam čakajú na svoj nový domov. Webstránka ponúka priestor i na uverejnenie príbehov domácich miláčikov či poďakovanie, informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



"Naša karanténna stanica začínala tento rok s prázdnymi kotercami a odvtedy z nej každý zo psíkov bez domova putoval do novej rodiny hneď po uplynutí karanténneho obdobia, zdravý, zaočkovaný, začipovaný a pripravený na nový život. Aby to bolo tak aj naďalej, dostali psíci vlastnú novú webstránku," spomenul Tomáš Gríger z handlovského mestského úradu.



Hlavným poslaním nového webu je podľa neho poskytovať informácie o psoch v karanténnej stanici, ktorí si aktuálne hľadajú nový domov, čím sa zvyšujú ich šance na peknú budúcnosť. K webstránke pribudlo aj nové logo, ktorého autorom je Stanislav Stehlík. "Vďaka jasnej vizuálnej identite a ľahko dostupnému prehľadnému opisu na webstránke sa naši nájdení psíci nestratia tak ľahko v spletitom priestore internetu a rýchlejšie sa informácie o nich rozšíria po sociálnych sieťach a ďalších webstránkach. To je pre našu stanicu veľmi dôležité, keďže len málo umiestnených psov zostáva v regióne," priblížil Gríger.



Na novom webe sa tiež návštevník dozvie všetky potrebné informácie o karanténnej stanici, jej činnosti a aktivitách, nechýba tam ani priestor na poďakovanie sa množstvu ľudí, ktorí psom pomáhajú. "V neposlednom rade dostali na webstránke možnosť nepriamo rozpovedať svoje silné životné príbehy niektorí z nájdených psíkov. Veríme, že vzbudia v ľuďoch cit pre zodpovednosť, aby bolo stále menej tých psov, ktorí budú poznávať koterce útulkov či karanténnej stanice," dodal Gríger.



Webstránku zhotovilo oddelenie komunikácie a marketingu mesta v spolupráci s príslušníkmi Mestskej polície Handlová, ktorí sa o psov v karanténnej stanici starajú.